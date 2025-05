Patricia Ramírez denuncia amenazas de Ana Julia Quezada, asesina de Gabriel: "Me quiere matar"

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha comparecido ante los medios de comunicación este miércoles en un pabellón de la Diputación de Almería. Ha reclamado que lleva tiempo siendo ignorada por las instituciones, y ha pedidoprotección tanto para ella como para la memoria de su hijo.

Ramírez ha denunciado también amenazas directas contra su vida: "Me enteré que, supuestamente, la asesina de mi hijo, dentro de prisión, ha manifestado que me quiere matar. Estaba muy enfadada conmigo porque la había roto el documental. Entré en alarma cuando expresó que se quiere vengar de mí. Por otras fuentes tengo constancia que personas de su círculo también querían vengarse. Lo primero que hice fue trasladarme a la Guardia Civil para pedir la protección de mis datos, porque tengo miedo. Les hago llegar que estoy empezado a tener llamadas que no controlo y no sé de donde vienen. Sin embargo, archivaron esta denuncia".

Según explica, el recurso presentado por esta situación fue admitido, pero aún así, no se siente protegida: "Afortunadamente recurrimos y admitieron el recurso ante esta situación en la que esta persona manifestó su intención de hacerme daño. Paralelamente, me siguió llegando información que yo intentaba hacer llegar al juez. Además, me llegó que esta mujer tenía un comportamiento ejemplar y que hacía clases de yoga. Si esto es tratar correctamente a una víctima... Imagínense el ejercicio de contención que hecho durante este tiempo".

Irregularidades en prisión

Ramírez ha recordado que ya en mayo del pasado año advirtió sobre situaciones anómalas dentro de la prisión. "En mayo trasladé que había tenido conocimiento de que existían relaciones con funcionarios. Existían móviles dentro de prisión, presuntamente, dije que se podían haber dado poderes judiciales, ya saben a quién, para que pudiera hacer momentos fuera de prisión. En los vis a vis podrían haberle entregado teléfonos o dinero, entre otras cosas".

También ha mencionado un episodio ocurrido el 27 de diciembre: "Ese supuesto teléfono móvil, se dio un chivatazo sobre un posible cacheo, entonces el teléfono salió de la celda de su dueña y según las fuentes que me informan, acabó en el domicilio de uno de los funcionarios".

En relación con los móviles, ha continuado explicando que "posteriormente me siguió llegando que seguía presuntamente teniendo a móviles y que con ellos se estaba intentando seguir grabando los documentales de mi pequeño. A lo largo del año, por diferentes fuentes, he seguido recibiendo información sobre estos hechos. Que tiene información y chivatazos sobre los cacheos, que están esperando para seguir grabando, que hay movimiento de dinero, no solo en los vis a vis, no solo por parte de la pareja de la condena, sino entre los funcionarios entre los que estaría funcionarios y mediando su abogado. Todo se denuncia".

A pesar de estas denuncias, afirma que no se le permitió personarse como acusación particular. "A pesar de que destapé todo esto y mucho más, me dicen que yo no soy perjudicada. No lo entiendo". Y añade: "Cuando me denegaron la acusación particular me derrumbé. Tener que aguantar un año con todas estas informaciones callándome, esto es mucho más largo, tedioso y agotador mentalmente".

Falta de protección institucional

En sus intentos de trasladar esta información, asegura que no ha recibido atención institucional. "Me contestó que solo podía atenderme en persona a final de mes, y le dije que quedaba a la espera de una fecha para vernos. No recibí respuesta, así que volví a escribirle, pero me dijo que ya no estaba al cargo, que le escribiera a la nueva fiscal. Ahí ya no tuve ninguna respuesta. Escribo que tengo información sobre el procedimiento, información que me atañe personalmente, pero no me reciben".

Por ello, decidió convocar esta rueda de prensa: "Me enteré de que podrían trasladarla de forma urgente a Barcelona, aunque yo no entiendo nada. Decido convocar esta rueda de prensa para denunciar a los responsables de los juzgados las nuevas informaciones que me llegan y públicamente contar cuál es la situación de indefensión en la que me encuentro".

La madre del menor ha criticado duramente el trato recibido por parte de las instituciones: "Las instituciones no me están dando el trato de respeto que creo que merezco, como refleja el estatuto de la víctima. Deben hacer análisis para evitar la victimización y victimización secundaria en estos casos. Esta supone tener que ir al Fiscalía, ir al defensor del pueblo, ver cómo el caso sale en todas las pantallas... Llevo años pidiendo por favor que nos dejen tranquilas a las víctimas, como remarca la normativa europea".

Además, la madre de la víctima ha hecho una petición: "Apelo a que se protejan a las víctimas, que hablemos de lo que importa, del incumplimiento de las normativas que protegen a las víctimas. Debemos blindarnos para que no nos hagan daño. Creo que esta es la noticia de hoy. Tenemos un problema con los móviles dentro de prisión, incluso creo que se los alquilan dentro de la cárcel para pasárselo de unas a otras". Y ha finalizado: "Tan solo pedir que me lo protejan y que me protejan. Que no permitan que otras víctimas tengan que pasar por esto nunca más".

