Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Las lluvias torrenciales, el plan de paz de Netanyahu y Trump, la operación contra el narcotráfico, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 30 de septiembre.

Temporal

Avisos a la población, revisión de alcantarillas y garajes mientras no se quita ojo al Barranco del Poyo: siguen siendo horas críticas en Valencia. Hay clases suspendidas, especialmente, en la zona cero de la Dana. La lluvia ha descargado con mucha fuerza en Gandía, Cullera y Sueca. En Cataluña, alivio. La Generalitat ha desactivado las alertas por tormentas. Han sido tan intensas que han dejado récords de lluvias en varias comarcas de Tarragona.

Plan de paz para Palestina

Trump se cuelga la medalla y presenta su plan de paz para Palestina. Unos 20 puntos que pasan por la liberación de los rehenes en 72 horas. En el aire, la creación de un Estado palestino. Netanyahu aclaraba poco después que no lo va a aceptar. Trump le da carta blanca para hacer lo que quiera si Hamás no acepta. Hamás, aún no se ha pronunciado.

Reacciones al plan de paz

Moderado optimismo en la comunidad internacional nada más conocerse el plan de Trump. Sánchez da la bienvenida a esa propuesta impulsada por Estados Unidos. Cuenta, además, con el respaldo de varios países árabes. Y entre los familiares de los rehenes secuestrados por Hamás, un hilo de esperanza.

Narcotráfico

Golpe histórico al narcotráfico en Galicia. Más de tres toneladas de cocaína han sido incautadas en una operación en la que ha participado policía nacional, local, guardacostas y la agencia antidrogas estadounidense. La mercancía iba a bordo de un narcosubmarino. Hay 14 detenidos.

Richard Gere

Richard Gere, en Barcelona. ¿Su misión? Apadrinar la celebración de los 10 años de la ONG Open Arms. El actor estadounidense, que ha estado acompañado de su mujer, Alejandra Silva, lleva ya años comprometido con esta causa. Ha llegado incluso a participar en alguna de las travesías de esta organización por el mediterráneo. A la celebración también han asistido otros rostros conocidos.

