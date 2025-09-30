Publicidad
TRÁFICO DE DROGA
VÍDEO: Interceptan en Algeciras casi 10 toneladas de hachís escondido en fruta
La Policía Nacional descubre casi 10 toneladas de hachís escondidas en el interior de piezas de fruta en Algeciras.
Casi 10 toneladas de hachís repartidas en 242 fardos y escondidas en el interior de piezas de fruta han sido descubiertas en la última macrooperación antidroga en el puerto de Algeciras. La Policía Nacional ha intervenido un camión marroquí que transportaba la droga escondida en fruta. El operativo ha detenido a seis personas vinculadas a esta red, todas en prisión provisional acusadas de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
El camión interceptado, llegado en ferry desde la ciudad de Tánger, estaba escoltado por dos coches lanzadera para detectar controles policiales. Los agentes, que seguían su rastro desde hacía semanas, pudieron detenerlo el pasado 10 de septiembre y comprobaron que los melones ocultaban 9.300 kilos de hachís, tal y como ha indicado este martes la Comisaría General de Policía Judicial en una rueda de prensa del Complejo Policial de Canillas, en Madrid.
