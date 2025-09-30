El vídeo de Ana Botín creado con inteligencia artificial evidencia el peligro de estafas usando la imagen de celebridades

Cada vez es mayor la amenaza por estafas a través de vídeos de celebridades creados con inteligencia artificial. Cada vez es más común que estafadores utilicen esta tecnología para imitar a ciertas personalidades reconocidas e idolatradas por muchas personas, y copien su voz, su imagen, y les añade un guion para que parezca que están hablando ellos, pero en realidad se trata de una ilusión creada únicamente con aplicaciones que utilizan estas tecnologías, sin que ellos hayan formado parte o hayan autorizado formar parte de dichos vídeos.

Son precisamente los responsables de estos vídeos los que utilizan este mecanismo para promocionar vídeos en plataformas como si se tratase de un anuncio, desde apuestas, negocios fraudulentos o incluso múltiples casos de proposiciones amorosas que acaban siendo un engaño.

Evidentemente, hay vídeos donde es posible detectar con facilidad el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay también otros casos como el de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que presentan un aspecto demasiado difícil de diferenciar de la realidad. Desde la iluminación, el tono de la voz, los gestos faciales y la apariencia de la persona parecen completamente naturales.

Advertencia de Rafa Nadal

El extenista Rafa Nadal compartió una publicación en su cuenta de X, en la que señala que "han detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz", afirmó el balear.

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo", añadió.

Recomendaciones de la Policía

En España, la Policía Nacional advierte de un aumento de estos casos de fraudes, que no solo vacían cuentas bancarias, sino que también derivan en profundas decepciones y graves problemas en las víctimas.

Cabe mencionar que aquí en España, se dan ese tipo de situaciones. Recientemente, un jubilado que solo buscaba una oportunidad de enamorarse de nuevo, perdió todos sus ahorros (8.800 euros), parte de un piso y amistades. Todo esto por una supuesta mujer de Kazajistán que quería venir a España y empezar una historia junto a él. La realidad es que ella no existe, es una trampa creada mediante IA.

