Encuentran a una mujer de 82 años muerta con golpes en su casa de Villamartín

Una mujer de 82 años ha sido hallada muerta con golpes en su casa de Villamartín (Cádiz). Fue un familiar quien dio la voz de alarma a las autoridades al llevar un tiempo sin verla, puesto que ella vivía sola.

Tras el aviso, se produjo el hallazgo del cadáver en su domicilio. Los agentes se encuentran a la espera de conocer los resultados de la autopsia, que deberá aportar información acerca de las causas de la muerte.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado a EFE que, por el momento, no se descarta ninguna línea de investigación.

Hallan el cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto en su casa

No es el primer suceso similar que ocurre. En Barcelona, hace poco conocimos el hallazgo del cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto en el interior de su vivienda en Cabrera d'Anoia, aunque no pudieron confirmar el tiempo exacto por el avanzado deterioro del cuerpo. Fueron los vecinos quienes dieron el aviso, preocupados porque hacía mucho tiempo que no veían salir a la familia del domicilio, aunque todo apuntaba a que seguían viviendo allí porque oían movimiento.

Los agentes acudieron a la vivienda, situada en una zona de urbanizaciones, y encontraron el cuerpo de un hombre de unos 75 años en avanzado estado de descomposición. Se encontraba cubierto con una manta en una de las estancias de la casa. Según la información conocida, la mujer del fallecido explicó a los agentes que su marido había muerto en 2024 mientras estaba sentado en el sofá. Posteriormente, habrían trasladado el cuerpo a una habitación y lo habrían cubierto.

Los Mossos han confirmado que las dos mujeres que vivían en la vivienda eran familiares del fallecido, aunque no detallan si se trataba de su pareja y su hija, pero los vecinos de la zona sí que confirman esta información. Ambas fueron trasladadas a un hospital para ser valoradas.

Los investigadores no han apreciado indicios de criminalidad en una primera inspección, aunque mantienen abierta la investigación hasta conocer los resultados de la autopsia.