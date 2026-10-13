Atraco en un bingo de Usera, Madrid: tres encapuchados entran a punta de pistola para llevarse unos 500 euros

La sala de juegos Liceo, ubicada en la calle Antonio López del barrio de Usera, sufrió el asalto de tres hombres encapuchados que amenazaron con una pistola a una de las empleadas. "El acto en sí duró unos 15 segundos, encañonaron a una de las chicas y rompieron la caja del mostrador, donde se guarda el dinero de las apuestas" asegura José Manuel Aumente, director de la sala.

El coche robado

Los malhechores se dieron a la fuga en un coche de alta gama robado, pero tras salir se estrellaron contra un autobús y un vehículo particular por saltarse un semáforo. El automóvil apareció abandonado en la calle de Sebastián Gómez y figuraba como vehículo sustraído en una denuncia que recibió la Guardia Civil de Valmojado (Toledo). "Salieron en dirección contraria, y se estrellaron contra dos vehículos parados en un semáforo, recuerda Aumente.

Además las empleadas sufrieron ansiedad tras el ataque y tuvieron que ser atendidas por el personal de Protección Civil. "Lo que más nos preocupa son las dependientas, le dijimos a la afectada que no viniese a trabajar, pero quiso venir" asegura el director. Él mismo se ha mostrado sorprendido con lo sucedido, ya que asegura que para entrar a jugar, los clientes deben identificarse, por lo que los intentos de robo suelen darse cuando el establecimiento está cerrado. "Llevo 35 años en esto y nunca había ocurrido algo así".

La policía, muy rápida

La policía llegó muy rápido al lugar de los hechos, pero los malhechores ya se habían escapado. "Llegaron en unos 3 minutos, no los pillaron de milagro", indican desde la dirección. Tras el accidente, los autores del delito dejaron los pasamontañas, guantes y un extintor en el interior del automóvil y por el momento no han sido detenidos.