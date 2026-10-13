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Atraco en un bingo de Usera, Madrid: tres encapuchados entran a punta de pistola para llevarse unos 500 euros

Los hechos han ocurrido durante la madrugada del lunes, poco antes de las 2 de la mañana.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Europa Press

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Hugo Portela
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La sala de juegos Liceo, ubicada en la calle Antonio López del barrio de Usera, sufrió el asalto de tres hombres encapuchados que amenazaron con una pistola a una de las empleadas. "El acto en sí duró unos 15 segundos, encañonaron a una de las chicas y rompieron la caja del mostrador, donde se guarda el dinero de las apuestas" asegura José Manuel Aumente, director de la sala.

El coche robado

Los malhechores se dieron a la fuga en un coche de alta gama robado, pero tras salir se estrellaron contra un autobús y un vehículo particular por saltarse un semáforo. El automóvil apareció abandonado en la calle de Sebastián Gómez y figuraba como vehículo sustraído en una denuncia que recibió la Guardia Civil de Valmojado (Toledo). "Salieron en dirección contraria, y se estrellaron contra dos vehículos parados en un semáforo, recuerda Aumente.

Además las empleadas sufrieron ansiedad tras el ataque y tuvieron que ser atendidas por el personal de Protección Civil. "Lo que más nos preocupa son las dependientas, le dijimos a la afectada que no viniese a trabajar, pero quiso venir" asegura el director. Él mismo se ha mostrado sorprendido con lo sucedido, ya que asegura que para entrar a jugar, los clientes deben identificarse, por lo que los intentos de robo suelen darse cuando el establecimiento está cerrado. "Llevo 35 años en esto y nunca había ocurrido algo así".

La policía, muy rápida

La policía llegó muy rápido al lugar de los hechos, pero los malhechores ya se habían escapado. "Llegaron en unos 3 minutos, no los pillaron de milagro", indican desde la dirección. Tras el accidente, los autores del delito dejaron los pasamontañas, guantes y un extintor en el interior del automóvil y por el momento no han sido detenidos.

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