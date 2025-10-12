Efemérides de hoy 12 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de octubre?

El 12 de octubre de 1995, en plena posguerra de Bosnia-Herzegovina, el Gobierno local de Mostar decide renombrar la plaza Hit como Plaza de España, en homenaje a los 23 militares españoles fallecidos durante la misión de paz de la ONU en el país. Este gesto simbólico reconoce el papel crucial de los cascos azules españoles en la protección de civiles, la distribución de ayuda humanitaria y la reconstrucción de infraestructuras en una ciudad devastada por el conflicto. La plaza, situada en el corazón de Mostar, se convirtió en un espacio de memoria y reconciliación, donde ondean las banderas de España y Bosnia junto a una placa con los nombres de los soldados caídos.

La participación española en Bosnia, iniciada en 1992 bajo el mandato de la ONU, marcó un punto de inflexión en la proyección internacional de las Fuerzas Armadas. Mostar, epicentro de los combates más cruentos, fue escenario de la labor humanitaria y de interposición de los contingentes Málaga, Canarias y Madrid, que enfrentaron situaciones extremas para proteger a la población. La plaza que hoy lleva el nombre de España fue también zona de separación entre los bandos enfrentados, donde los soldados españoles facilitaron encuentros familiares, intercambios de prisioneros y tareas de desminado. La inauguración oficial del espacio tuvo lugar años después, en 2012, con la presencia del rey Juan Carlos I, consolidando el vínculo entre España y Bosnia en la memoria colectiva.

Un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre América. Tras semanas de navegación por el desconocido océano Atlántico, Cristóbal Colón y su tripulación desembarcan en una isla del archipiélago de las Bahamas, a la que el navegante genovés bautizó como San Salvador. Este momento marcó el inicio del contacto entre Europa y el continente americano, en un episodio que transformaría radicalmente la historia mundial. La expedición, auspiciada por los Reyes Católicos de España, abrió paso a una era de exploración, conquista y colonización que alteró profundamente las culturas, economías y sociedades de ambos lados del océano.

¿Qué pasó el 12 de octubre?

1847: Se funda en Berlín la empresa de telecomunicaciones Siemens AG.

1892: Se declara el 12 de octubre fiesta nacional en España en conmemoración del descubrimiento de América.

1931: Se inaugura la estatua de El Cristo en el monte del Corcovado (Río de Janeiro, Brasil).

1868: Independencia de Guinea Ecuatorial tras 180 años de soberanía española.

1984: La primera ministra británica, Margaret Thatcher, sale ilesa de un atentado del IRA en el Grand Hotel de Brighton.

1988: Steve Jobs lanza NeXT Computer, su primer ordenador sin Apple.

1998: Fallece Matthew Shepard, universitario estadounidense agredido brutalmente días antes por ser homosexual. Una ley contra crímenes de odio lleva su nombre.

1999: La ONU calcula que en esta fecha nace el habitante 6.000 millones de la Tierra.

2002: Atentado del grupo yihadista Jemaa Islamiya en una discoteca en Bali (Indonesia), con 202 muertos.

2008: Nace en Sevilla el primer 'bebé medicamento' de España, gestado para la cura de su hermano con un trasplante con sangre de cordón umbilical.

2023: Los reyes presiden el desfile militar del 12 de octubre por vez primera junto a la princesa Leonor.

¿Quién nació el 12 de octubre?

1745: Félix María Samaniego, fabulista español.

1935: Luciano Pavarotti, tenor italiano.

1949: Ilich Ramírez Sánchez, terrorista venezolano conocido por 'Carlos' o 'Chacal'.

1969: Judit Mascó, modelo española.

1962: Carmelo.

1970: Pilar Castro, actriz española.

1990: Melody, cantante y actriz española.

¿Quién murió el 12 de octubre?

1869: Julián Sanz del Río, filósofo español.

1996: René Lacoste, tenista y empresario francés.

2005: Roberto Uranga, cantante español, miembro fundador del grupo Mocedades.

2007: Manuela Vargas, bailaora española.

2010: Manuel Alexandre, actor español.

2021: Emiliano Aguirre, paleontólogo español, 'padre' de los yacimientos de Atapuerca.

2023: Carlos Pumares, periodista, guionista y crítico de cine.

¿Qué se celebra el 12 de octubre?

Hoy, 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional de España.

Horóscopo del 12 de octubre

Los nacidos el 12 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 12 de octubre

Hoy, 12 de octubre, se celebra Nuestra Señora del Pilar y los santos Serafín, Maximiliano y Wilfrido.