Efemérides de hoy 11 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 11 de agosto?

El 11 de agosto de 1989, nace la actriz española Úrsula Corberó. Con tan solo 15 años salta a la fama con su papel como Ruth Gómez en la serie juvenil española “Física o Química” (2005 - 2008), una de las producciones más populares de Antena 3 Televisión.

Sin embargo, en 2017 participa en la serie “La Casa de Papel” interpretando a Tokio. Es este papel el que le otorga el reconocimiento internacional a Úrsula. Su personaje, se convierte en uno de los más emblemáticos de toda la serie, que rápidamente se transformó en un fenómeno global gracias a su distribución en la plataforma de Netflix.

Gracias a su actuación, la actriz se abre puertas en la gran pantalla internacional y es galardonada a numerosos premios como el Premio Ondas a Mejor Actriz de Ficción Nacional en 2019.

A lo largo de su carrera, la actriz demuestra su versatilidad interpretando papeles juveniles a más complejos en grandes producciones. Es una de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica en la actualidad.

Un día como hoy, pero de 1983, nace el actor australiano Chris Hemsworth. Conocido mundialmente por su papel como Thor en el Marvel Cinematic Universe, el actor es uno de los más taquilleros de todo Hollywood. Hemsworth también participa en otros proyectos del género de comedia y aventura como “Rush” (2013) y “En el corazón del mar” (2015).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de agosto?

1492.- El cardenal Rodrigo de Borja es elegido Papa con el nombre de Alejandro VI, segundo español que sube al solio pontificio.

1675.- Se coloca la primera piedra en el Real Observatorio Astronómico de Greenwich en Inglaterra.

1711.- Por primera vez se corre la carrera de caballos Royal Ascot, en Inglaterra.

1772.- Se hunde el volcán Papadang, en la isla de Java: 3.000 muertos.

1851.- El rey consorte, Francisco de Asís, coloca la primera piedra de la presa del Pontón de la Oliva, inicio de las obras de lo que sería el Canal de Isabel II en Madrid.

1906.- El francés Eugene Lauste patenta un procedimiento de película sonora.

1924.- Levantamiento general de las kabilas del Rif, tras anunciar Primo de Rivera la retirada de fuerzas españolas de Marruecos.

1929.- Chaim Weizmann funda en Zurich la Agencia Judía durante el 16 Congreso Sionista.

1982.- Se disputa por primera vez la Copa del Rey de Vela en la bahía de Palma de Mallorca.

1995.- Israel y la Autoridad Nacional Palestina suscriben un acuerdo sobre la extensión de la autonomía de Cisjordania ocupada.

2003.- La OTAN asume el mando de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (Isaf), la primera misión de su historia fuera de Europa.

2021.- La Agencia Española del Medicamento autoriza el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna española frente al covid-19.

¿Quién nació el 11 de agosto?

1921.- Alex Haley, escritor estadounidense.

1928.- Lucho Gatica, cantante chileno.

1932.- Fernando Arrabal, escritor español.

1933.- Tamas Vasary, concertista de piano y director de orquesta húngaro.

1950.- Steve Wozniak, filántropo estadounidense cofundador de Apple.

1957.- Inés de la Fressange, modelo y diseñadora francesa.

1960.- Carlos Sobera, presentador de televisión.

1983.- Chris Hemsworth, actor australiano.

¿Quién murió el 11 de agosto?

1253.- Santa Clara, italiana, fundadora de las clarisas.

1801.- Félix María Samaniego, fabulista español.

1956.- Jackson Pollock, pintor estadounidense.

1992.- Antonio Herrero, periodista español.

2014.- Robin Williams, actor estadounidense.

2018.- Vidiadhar Surajprasad Naipaul, escritor británico de origen indio y Premio Nobel.

¿Qué se celebra el 11 de agosto?

Hoy, 11 de agosto, se celebra el Día Mundial de los Tambores Metálicos.

Horóscopo del 11 de agosto

Los nacidos el 11 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 11 de agosto

Hoy, 11 de agosto, se celebra santa Clara, santa Susana, santa Filomena, san Tiburcio, san Rufino y san Alejandro.