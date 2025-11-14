Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Bullying

Investigan un caso de bullying en Gran Canaria tras la difusión de un vídeo viral en el que humillan y golpean a un joven

La policía ha abierto una investigación en Canarias por un presunto caso de acoso a un menor difundido en redes sociales

Bullying en Gran Canaria

Investigan un caso de bullying en Gran Canaria tras la difusión de un vídeo viral en el que humillan y golpean a un joven | Antena 3 Noticias

Publicidad

Déborah Sabina
Publicado:

La Policía Nacional ha confirmado este viernes que los padres de un niño residente en el sur de Gran Canaria han presentado una denuncia por un presunto caso de acoso escolar sufrido por su hijo. La actuación se inició después de que un vídeo, difundido masivamente en redes sociales, mostrara agresiones y humillaciones cometidas por otro menor.

La investigación se encuentra abierta y la desarrolla la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. Una vez concluyan las diligencias, serán remitidas a la Fiscalía de Menores de Las Palmas para su valoración.

Un vídeo viral destapó los hechos

El caso salió a la luz cuando comenzó a circular en redes sociales un vídeo en el que se observa cómo el presunto acosador obliga a la víctima a responder preguntas, burlándose de él, mientras le lanza bofetadas y le exige que le reconozca como "el jefe y el puto amo". Durante las imágenes, otros menores presencian la escena, la mayoría no hace nada pero algunos interceden para que el agresor deje de actuar.

El contenido del vídeo ha generado una fuerte reacción social: miles de usuarios han compartido las imágenes, provocando que se conviertan en virales en pocas horas. Según fuentes policiales, tras conocerse el material audiovisual, se identificó rápidamente a los implicados y se inició el correspondiente protocolo.

Humillaciones, golpes y un intento de quemarle con un cigarrillo

Las imágenes muestran también cómo el presunto agresor intenta obligar al menor a fumar y, en un momento dado, acerca un cigarrillo encendido con intención de quemarle. La víctima aparece visiblemente intimidada y sin capacidad de reacción ante la situación.

En paralelo, han comenzado a difundirse otros vídeos en los que se aprecian nuevas amenazas y agresiones, esta vez contra la persona que graba el vídeo de las agresiones. Las autoridades advierten de que estas grabaciones también están siendo analizadas dentro de la investigación.

El presunto acosador recibe amenazas en redes sociales

Tras la viralización del vídeo, el presunto acosador ha comenzado a recibir amenazas, presenciales y sobre todo a través de redes sociales. La Policía recuerda que estos comportamientos constituyen delitos y que ningún menor debe ser objeto de acoso, incluso cuando la opinión pública lo señale.

Educación abre una investigación

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha confirmado que está investigando lo ocurrido. Aunque los hechos no tuvieron lugar dentro del centro escolar, la institución considera necesario identificar a todos los menores implicados para intervenir con ellos y con sus familias.

El objetivo, señalan, es abordar el caso desde una perspectiva educativa que permita comprender lo ocurrido, evitar que se repita y garantizar que todos los alumnos reciban orientación sobre la gravedad de estas conductas.

La difusión del vídeo ha reactivado el debate social sobre el acoso escolar, la violencia entre menores y el papel de las redes sociales en la exposición de víctimas y agresores. Se insisten en que la grabación y difusión de agresiones es una conducta sancionable y que los centros educativos deben fomentar la identificación temprana de señales de alarma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

VÍDEO: Motosierra en mano, amenaza a un vecino en el barrio ferrolano de Caranza

Un enfrentamiento entre dos hombres del barrio ferrolano de Caranza

Publicidad

Sociedad

Bullying en Gran Canaria

Investigan un caso de bullying en Gran Canaria tras la difusión de un vídeo viral en el que humillan y golpean a un joven

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Un preso se fuga de prisión en una salida para realizarse una radiografía en Girona

Un hombre conduciendo

No importa dónde vivas: 78 minutos al día, es el tiempo que dedicamos a desplazarnos a diario

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

Cuándo es el puente de diciembre de 2025 y qué días son festivos
Festivos

Cuándo es el puente de diciembre de 2025 y qué días son festivos

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Muerte violenta

Mata a su padre y se intenta suicidar tirándose a las vías del metro en Barcelona

El agresor se encuentra ingresado en estado grave en un centro hospitalario.

Fallece un niño de dos años tras supuestamente sufrir un atragantamiento en un parque de Valencia
Valencia

Muere un niño de dos años atragantado por unos frutos secos en un parque de Campanar, en Valencia

El menor falleció durante su traslado hasta el Hospital La Fe de Valencia.

Incendio Las Gabias, Granada

VÍDEO | El angustioso momento en el incendio de Las Gabias: "Han tenido que tirar la puerta abajo"

Ataque masivo a Kiev: ha ocurrido esta madrugada y hay al menos 24 persona heridas y un muerto

Ataque masivo de Rusia a Kiev en plena madrugada: al menos 4 muertos y una treintena de heridos

Efemérides de hoy 14 de noviembre de 2025: Roban el cuadro de Goya 'Niños en el carreton'

Efemérides de hoy 14 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de noviembre?

Publicidad