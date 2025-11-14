Investigan un caso de bullying en Gran Canaria tras la difusión de un vídeo viral en el que humillan y golpean a un joven

La Policía Nacional ha confirmado este viernes que los padres de un niño residente en el sur de Gran Canaria han presentado una denuncia por un presunto caso de acoso escolar sufrido por su hijo. La actuación se inició después de que un vídeo, difundido masivamente en redes sociales, mostrara agresiones y humillaciones cometidas por otro menor.

La investigación se encuentra abierta y la desarrolla la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. Una vez concluyan las diligencias, serán remitidas a la Fiscalía de Menores de Las Palmas para su valoración.

Un vídeo viral destapó los hechos

El caso salió a la luz cuando comenzó a circular en redes sociales un vídeo en el que se observa cómo el presunto acosador obliga a la víctima a responder preguntas, burlándose de él, mientras le lanza bofetadas y le exige que le reconozca como "el jefe y el puto amo". Durante las imágenes, otros menores presencian la escena, la mayoría no hace nada pero algunos interceden para que el agresor deje de actuar.

El contenido del vídeo ha generado una fuerte reacción social: miles de usuarios han compartido las imágenes, provocando que se conviertan en virales en pocas horas. Según fuentes policiales, tras conocerse el material audiovisual, se identificó rápidamente a los implicados y se inició el correspondiente protocolo.

Humillaciones, golpes y un intento de quemarle con un cigarrillo

Las imágenes muestran también cómo el presunto agresor intenta obligar al menor a fumar y, en un momento dado, acerca un cigarrillo encendido con intención de quemarle. La víctima aparece visiblemente intimidada y sin capacidad de reacción ante la situación.

En paralelo, han comenzado a difundirse otros vídeos en los que se aprecian nuevas amenazas y agresiones, esta vez contra la persona que graba el vídeo de las agresiones. Las autoridades advierten de que estas grabaciones también están siendo analizadas dentro de la investigación.

El presunto acosador recibe amenazas en redes sociales

Tras la viralización del vídeo, el presunto acosador ha comenzado a recibir amenazas, presenciales y sobre todo a través de redes sociales. La Policía recuerda que estos comportamientos constituyen delitos y que ningún menor debe ser objeto de acoso, incluso cuando la opinión pública lo señale.

Educación abre una investigación

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha confirmado que está investigando lo ocurrido. Aunque los hechos no tuvieron lugar dentro del centro escolar, la institución considera necesario identificar a todos los menores implicados para intervenir con ellos y con sus familias.

El objetivo, señalan, es abordar el caso desde una perspectiva educativa que permita comprender lo ocurrido, evitar que se repita y garantizar que todos los alumnos reciban orientación sobre la gravedad de estas conductas.

La difusión del vídeo ha reactivado el debate social sobre el acoso escolar, la violencia entre menores y el papel de las redes sociales en la exposición de víctimas y agresores. Se insisten en que la grabación y difusión de agresiones es una conducta sancionable y que los centros educativos deben fomentar la identificación temprana de señales de alarma.

