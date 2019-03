Duerme en su nave industrial para evitar que le roben

Miguel Ruiz, el dueño de un negocio de venta y fabricación de elementos de hierro ha decidido pasar las noches en su nave industrial de 6.000 metros cuadrados en Málaga para que los ladrones no le roben el material que guarda en su empresa.



Se trata de un negocio dedicado a la fabricación y venta de hierro, un material muy cotizado por los ladrones. Miguel ya ha asegurado que él no dejará su nave sin vigilancia en ningún momento.



"Yo voy a dormir aquí y si entran (los ladrones) me saldré y llamaré a la policía. No me voy a enfrenatr a ellos, pero sabiendo que yo estoy aquí, no entrarán", reconoce el dueño del negocio.



Y es los últimos robos le han suspuesto una enorme pérdidad económica, como relata enfadado: "En los últimos 3 robos se han llevado 24.000 kilos, unos 30.000 euros".

Durante el día uno de sus empleados, José Cirela, le da el relevo y Silvia Ortiz, la esposa de Miguel y encargada de la administración, se muestra preocupada.



"Pueden ser de cuatro a seis personas que vienen con 2 ó 3 camiones...", relata Silvia.



Lo único seguro es que por el momento Miguel del negocio no se moverá y seguirá durmiendo en su nave de Málaga hasta que considere que no le van a robar.