Dos personas mueren por un incendio en la localidad de Heras

El incendio se ha cobrado la vida de dos ancianos que eran familia entre sí y compartían una vivienda unifamiliar adosada en Heras, una pedanía de Medio Cudeyo. El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió el aviso de fuego sobre las 05:50 horas de la mañana y movilizó hasta el lugar a los Bomberos de Santander, a los servicios de emergencias y a la Guardia Civil.

La voz de alarma la daba una vecina, que al despertarse e ir al baño, pasadas las cinco de la madrugada, vio una humareda salir de las ventanas de la casa de los afectados. "Me ha llamado la vecina de enfrente de madrugada y me ha dicho que se estaba quemando la casa de los vecinos", añadía el habitante de la vivienda de al lado, "he llamado a los bomberos y cuando han llegado les he abierto la puerta con un juego de llaves que en su día me dio la familia".

El equipo de emergencias de Cantabria desplazado al lugar solo ha podido verificar la muerte de ambos familiares.

La investigación continúa abierta

"Era un hombre con movilidad reducida y su sobrina tenía alguna demencia, tenía una cuidadora durante el día", ha contado una vecina que conocía a la familia.

"Creo que el incendio sería hacia las 22 de la noche, cuando los afectados todavía estaban en la sala", ha explicado el vecino más cercano a la familia. "Si hubiera sido a las 5 de la madrugada los afectados estarían en la cama, y en cambio han encontrado sus cuerpos en la sala”, añadía.

La Guardia Civil ha declarado que las primeras conclusiones médicas sobre la causa de la muerte indican que ha podido ser por inhalación de humo. La investigación continúa abierta y los agentes han instruido diligencias para esclarecer lo sucedido.