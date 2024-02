Dos narcopateras llegan a Roquetas de Mar a plena luz del día

Las mafias no sólo trafican con droga en sus narcolanchas, sino también con personas. El litoral oriental andaluz está siendo el punto elegido por las narcopateras para el desembarco de migrantes.

Este domingo, a plena luz del día y ante la mirada atónita de los testigos, las mafias descargaron a decenas de personas en la zona del puerto deportivo de Roquetas de Mar en Almería. La primera escena se vivió sobre las 13:50 de la tarde. Una semirrígida de grandes dimensiones y potentes motores, desembarcó en la playa a unos 30 migrantes. De ellos, 17 fueron identificados por las autoridades y llevados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Según ha podido saber Antena3 Noticias, uno de ellos, presentaba síntomas graves de hipotermia y entró en parada cardiorrespiratoria en la propia playa. Fue atendido por dos militares que se encontraban en la zona y que le hicieron, por turnos, la reanimación cardio pulmonar (RCP) durante unos 20 minutos hasta que llegó la ambulancia medicalizada. Los sanitarios continuaron con la maniobra hasta que la víctima recuperó el pulso tras casi 50 minutos. Le salvaron la vida y fue trasladado al Hospital de Poniente de Almería.

Segunda narcopatera

Con pocas horas de diferencia llegaba otra narcopatera casi al mismo punto. La segunda embarcación sobre la 17:45 se aproximó al puerto de Roquetas. No se conoce con exactitud el número de personas que se bajaron de la embarcación, pero según fuentes cercanas al caso, 34 de ellas fueron interceptadas para su identificación. Algunos de ellos también presentaban signos de hipotermia y necesitaron atención sanitaria.

Los agentes denuncian falta de medios

Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Almería, denuncian falta de medios y de personal en la zona ante la oleada de llegada de inmigrantes. Víctor Vega es secretario general y portavoz de la AUGC de Almería, "hoy denunciamos los terribles hechos que ocurrieron ayer, donde dos narcopateras llegaron a la localidad de Roquetas de Mar y tuvieron que ser auxiliados por la hipotermia que presentaron".

El portavoz alerta que no es un hecho aislado, "además a esto hay que sumarle las pateras que llegaron a la Isla de Alborán, en cuyo trayecto se ahorran dos tercios de combustible. No es posible esta impunidad". Esta isla pertenece a la provincia de Almería se encuentra a 88 kilómetros de la península y a menos de 60 del litoral marroquí.

Desde la AUGC exigen poder actuar contra este tráfico de personas, "nosotros también debemos de interceptar a estas narcopateras y tener medidas permanentes que consigan que esta logística de estas narcopateras, como puede ser el petaqueo, sea un delito". Hay que recordar que el suministro de combustible a las narcolanchas, denominado "petaqueo", en nuestro Código Penal solo se castiga con una multa administrativa y no es constitutivo de delito.

"Otras medidas permanentes como puede ser OCON Sur y unas embarcaciones acordes al problema que tenemos", continúa Vega. "No es posible que a la Isla de Alborán tenga que venir un buque de la zona del Estrecho como es el Rio Miño para auxiliarlas, cuando aquí en Almería es el punto de la península donde mayor inmigración asumimos estos últimos 5 años" reclama el portavoz de la AUGC en Almería. Vega recuerda que, "llevamos años demandando más medidas y más medios y no se nos escucha. Ahora parece que se está empezando a escuchar a la sociedad, pero lo único que hace el Gobierno Central y la subdelegación del Gobierno en Almería, es esperar que se calme la situación para no hacer nada".

AUGC: "La situación es inasumible en Almería"

Ya en enero de este año la AUGC de esta provincia denunciaba "la insostenible situación de los guardias civiles ante la masiva llegada de narcolanchas en las costas de Almería desde el Norte de África". Desde la asociación vinculan que "la presión policial al tráfico de drogas en la provincia de Cádiz ha provocado que las mafias del narcotráfico hayan ampliado sus redes al tráfico de personas hacia Almería y Granada, siendo estas dos provincias un punto débil".

En una nota de prensa la AUGC denuncia que "los guardias civiles destinados en estos territorios ven como la problemática de la llegada de inmigrantes desde el Norte de África es cada vez más grave, mientras que los guardias civiles ven como falta de personal y material cada vez es más preocupante para actuar frente a esta situación".

A pesar de la presión migratoria en el poniente andaluz lamentan que el operativo de la Guardia Civil no se ha visto reforzado, "desde hace unos años, esta provincia se ha convertido en el punto más caliente en la llegada de inmigrantes. No hay que olvidar que esta provincia es la menos preparada para abordar a un número masivo de inmigrantes en cuanto a centros y efectivos policiales".

AUGC reclama "desde hace mucho tiempo un CIE como el de Murcia o Granada que agilice el procedimiento y el trabajo de los agentes". Desde la asociación alertan "de una situación inasumible para la actual plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No hay suficientes agentes en las unidades ni vehículos para prestar la labor humanitaria, ni para la custodia y traslado desde la playa al Puerto”. Y para ello concluyen en el comunicado que "desde AUGC reclamamos la dotación de más medios materiales, personales y legales para poder hacer frente a las mafias migratorias tras este último episodio de "narcolanchas" empleadas a su vez para favorecer el tráfico irregular de personas".

