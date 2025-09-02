Detenido un hombre por violar a una joven de 18 años en Alcalá de Henares

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención, en la madrugada de este lunes, de un hombre de 46 años al que se le acusa de haber agredido sexualmente a una joven de 18 años de nacionalidad chilena en un parque de Alcalá de Henares. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:10 horas de la madrugada del lunes en el parque de la glorieta Abogadis de Oficio, cuando la joven salió de un local y se encontró con un hombre de 46 años, de nacionalidad peruana. Según las primeras investigaciones que ha llevado a cabo la Policía, el sospechoso condujo hacia la zona del parque, donde presuntamente obligó a la víctima a mantener relaciones sexuales.

Una amiga de la víctima logró localizarla y pudo alertar a la Policía Nacional, que acudió de inmediato al lugar. A su llegada, los agentes detuvieron al presunto agresor en la misma zona de los hechos y la joven fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen posibles implicaciones adicionales.

Un caso reciente en la zona

El pasado 28 de junio, un joven de 21 años fue detenido también en Alcalá de Henares como presunto responsable de la violación de una joven. Este caso se produjo en un camino de tierra que rodea el acuartelamiento Primo de Rivera, que acoge el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación para personas migrantes (CAED).

La joven se encontraba en el camino de tierra y el agresor se abalanzó sobre ella, la golpeó y la agredió sexualmente, según confirmaron las fuentes policiales tras el suceso. La víctima consiguió pedir ayuda a un hombre que pasaba por la zona y gracias a eso pudo alertar a la Policía. La joven fue trasladada al hospital donde fue atendida y se llevo a cabo la activación del protocolo correspondiente.

