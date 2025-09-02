Localizan a 27 menores encerrados en un cuarto de una discoteca de Gran Canaria: “Papá, tengo miedo"

Una noche de fiesta que acabó en algo bastante cercano a la pesadilla. Fue lo que sucedió en la madrugada del pasado domingo en una discoteca de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, en la que un grupo de menores fueron encerrados por los responsables del local en un cuarto, con el objetivo de evitar que su presencia fuera detectada por la policía.

Los hechos ocurrieron en torno a las 3 de la madrugada, cuando agentes de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo para llevar a cabo una redada en el Centro Comercial Plaza, comandada por agentes de la Brigada de Extranjería, y que tenía como objetivo detectar la presencia de trabajadores sin contrato, extranjeros sin documentación y que no hubiera menores de edad dentro de los locales.

Esto generó la alarma en la discoteca New One, a la que había accedido un grupo de 27 menores que pasaban sus vacaciones en el sur de Gran Canaria. En el momento en el que los agentes de la Policía Nacional accedieron al local, los empleados condujeron a los jóvenes apresuradamente a un cuarto habilitado en un altillo y utilizado habitualmente como oficina, encerrándose con ellos y ordenándoles que se mantuvieran en silencio y que no utilizaran sus teléfonos móviles.

Una llamada, la clave para la localización

Pese a ello, varios de los menores realizaron vídeos y fotos durante su cautiverio e incluso llegaron a enviar mensajes a sus padres: “Papá, tengo miedo. Nos metieron en una sala para que no nos vieran. Está la poli, espero que no nos vean, estamos como escondidos (...). Tengo miedo si ponen multa o algo, que vino la poli. No quiero ir a un centro de menores”, escribió una de las menores a su padre, sin que los empleados de la discoteca le descubrieran.

Otra de las jóvenes logró ponerse en contacto a través de una llamada con su padre, agente también de la Policía Nacional, al que puso al corriente de la situación que estaban viviendo. Posteriormente, el padre de la menor se personó en el centro comercial, trasladándole a sus compañeros lo que estaba aconteciendo en el interior de la discoteca.

Tras unos minutos de búsqueda, los agentes localizaron el altillo y a los jóvenes, a los que dieron agua y tomaron los datos, tanto de ellos como de sus padres, con el objetivo de iniciar una investigación y citarlos próximamente para que presten declaración en laComisaría de Maspalomas. Asimismo fueron identificados tanto los empleados del local y el dueño del mismo, que están siendo investigados por la presunta comisión de un delito de detención ilegal, sin perjuicio de la sanción administrativa a la que se enfrentarían los responsables del local por permitir la entrada de menores de edad

