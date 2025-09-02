Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallan el cadáver de un hombre que podría llevar muerto desde julio dentro de una caravana en Ibiza

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y las autoridades fueron alertadas por vecinos de la zona de Sa Castilla. El fallecido tenía 66 años y vivía en la caravana desde hacía cinco años.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Natalia López
Publicado:

La Guardia Civil ha confirmado este lunes el hallazgo del cadáver de un hombre de 66 años de edad y nacionalidad española en una caravana que estaba estacionada en la zona de Sa Castilla, en Sant Antoni, en Ibiza. Según las primeras estimaciones que se han realizado, el hombre podría llevar muerto desde el pasado mes de julio.

El aviso fue recibido en torno a las 10:00 horas de la mañana, cuando varios vecinos alertaron a las autoridades tras detectar que el vehículo en el que residía el hombre permanecía inmóvil desde hacía semanas. Al acceder al interior de la caravana, lo encontraron tumbado sobre el sofá y en avanzado estado de descomposición.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que no se han hallado indicios de violencia en la inspección que se ha realizado de forma preliminar. El hombre llevaba alrededor de cinco años viviendo en la caravana y no había registrado ningún problema.

Tras contar con la autorización judicial pertinente para llevar a cabo el levantamiento del cadáver, y debido al mal estado del cuerpo de la víctima y a las reducidas dimensiones del vehículo, fue necesaria la intervención de los bomberos de Ibiza para poder realizar la extracción.

En estos momentos la investigación continúa abierta a la espera de los resultados de la autopsia, que determinará la causa exacta del fallecimiento.

