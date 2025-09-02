VÍDEO: La devastación que han dejado los incendios de este agosto en España, desde el aire

Las imágenes muestran la devastación causada por la ola de incendios producidos este mes de agosto. Así se ve el terreno desde arriba: un paisaje negro de miles de hectáreas quemadas donde solo apenas hay pequeñas islas de tierra sin calcinar. Las imágenes, recogidas por Greenpeace, sobrevuelan algunas de las zonas más afectadas de Ourense, León y Zamora. Este año se han producido ocho de los diez fuegos más graves de este siglo.

La organización ecologista pide que estas imágenes no caigan en el olvido, y que sirvan para que la trifulca política deje paso al trabajo tenaz: "el desafío climático al que ya nos enfrentamos no es compatible con el abandono histórico de nuestros montes ni con la falta de gestión forestal durante años. La emergencia que vivimos demuestra que la prevención, el cuidado y el manejo adecuado del territorio son mucho más decisivos que cualquier discurso vacío, y que ignorar esta realidad es tan dañino como el propio negacionismo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com