Complicado inicio de curso en Massanassa: “Vemos inviable que los niños vuelvan a las aulas el lunes con los barracones todavía en obras”

Trabajan a contrareloj, pero queda mucho por hacer en el polideportivo de la localidad valenciana de Massanassa afectada por la DANA del pasado 29 de octubre. Allí se ha instalado de manera provisional un centro modular para que alumnos de infantil y primaria de los colegios Lluis Vives y Ausiàs March puedan asistir a clase. Son aulas prefabricadas, pero que no están finalizadas, ahora mismo hay operarios y material de obra por todo el recinto.

Explica Horacio Domene de Permanent sindical de ensenyament de UGT: “La previsión era que el 1 de septiembre todo estuviera preparado en los centros afectados por la DANA, pero aquí no hay ventanas, ni desagües, ni climatización, ni patios, ni aulario. Está todo muy retrasado, no se están cumpliendo las fechas prometidas. Las aulas deberían estar ya en perfecto estado y no es así.”

La Conselleria de Educación asegura que se hace todo lo posible y que sí volverán los alumnos el día 8 a las aulas, y en caso de no ser posible, se tomarán las decisiones pertinentes. El alcalde de Massanassa, Paco Comes, que hoy ha visitado el centro dice: “Hemos puesto nuestra brigada municipal a disposición de Conselleria para ultimar las obras. También hemos cedido otros espacios de la localidad por si son necesarios para reubicar a los más pequeños. El jueves se hará una nueva valoración sobre cómo van las obras y su adecuación, pero para nosotros es muy importante la seguridad, iremos informando a lo largo de la semana”.

Las familias, indignadas

Los padres y madres de los menores creen que los plazos no son viables a la vista de cómo están las obras. Dice una mamá que están decepcionados, apenados de qué los niños no puedan volver a clase el lunes. Soraya Gálvez es docente y madre de dos alumnos del centro: “Tenemos que hacer malabares, tirar mano de los abuelos, nos sentimos abandonados, los niños tienen derecho a la educación y aquí no hay planteado ningún plan B”.

Otra mamá afectada añade: “No se pueden hacer las cosas deprisa y corriendo. Tenemos que conciliar. Yo veo que esto no se arregla en una semana. Tengo mucho malestar porque es el primer año de colegio de mi hijo y todo es incertidumbre”.

Una vuelta al cole complicada

Los docentes se han reunido y han visitado esta mañana las obras, complicado ven volver a clase el 8 de septiembre. Así lo explica Raquel Garrido, secretaria del colegio Lluis Vives : “Nos dieron una fecha límite que era el 25 de agosto para mudanza y preparación del centro para inicio de las clases, pero no se ha cumplido. El 8 no empezaremos, faltan muchas cosas. Hay dos líneas de prefabricadas finalizadas, pero el resto no. Tenemos claro profesores y alumnos que si no hay seguridad garantizada no volveremos a las aulas. Muchas familias no tienen con quién dejar a sus hijos, la conciliación es importante”

Hay más de 600 alumnos afectados. Está por ver cuándo realmente podrán volver a las aulas estos escolares. Sus colegios originales, destruidos por la DANA, se tienen que volver a levantar y el centro provisional no está finalizado. De momento, se sigue trabajando en las instalaciones con la incertidumbre y la duda de cuál será la fecha real de apertura de las aulas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com