Un indigente mata a otro con un paraguas después de discutir por el portal donde dormir en Valencia

La Policía detiene al hombre acusado de matar al otro en Valencia y pasará este miércoles a disposición judicial.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Rosario Miñano
Publicado:

Una pelea entre dos indigentes por el portal donde pasar la noche acaba en asesinato. Ha ocurrido en Valencia, donde la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de matar a otro con un paraguas después de discutir por el lugar donde dormir, según informan a EFE fuentes policiales.

El suceso, adelantado por el 'Las Provincias', se produjo este domingo sobre las 22:30 horas en la Plaza Viriato de la capital valenciana cuando se desató una fuerte discusión entre ambos porque uno quería dormir en el portal de una vivienda que había elegido el otro para pasar la noche.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Valencia detuvo siete horas más tarde, a las 05.30 del lunes, al presunto agresor por un delito de homicidio. Este miércoles está previsto que pase a disposición judicial para declarar por lo ocurrido.

El delito de homicidio está castigado en el artículo 138 del Código Penal con penas de cárcel de 10 a 25 años. "El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años". El artículo siguiente (139) añade que la pena de cárcel puede alcanzar de 15 a 25 años si incurre alguna de las siguientes circunstancias: que haya alevosía, que el asesinato se produzca a cambio de una recompensa, que haya habido ensañamiento o para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra.

