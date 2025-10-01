Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vídeo: Brutal paliza en grupo a la salida de un bar de Tordesillas con la víctima inconsciente

En los vídeos, se observa cómo, a pesar de que varias personas intentan detener la agresión, se propinan puñetazos en la cara y patadas en la cabeza cuando la presunta víctima se encuentra en el suelo.

Susana Ahijado
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por una agresión grupal en Tordesillas (Valladolid). Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 28 de septiembre cuando varias llamadas a la Central Operativa de Servicios alertaron de una pelea multitudinaria a las puertas de un local de ocio nocturno.

Una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar de los hechos en donde atendieron a la presunta víctima e identificaron a uno de los presuntos agresores, todos de nacionalidad extranjera. La víctima aseguró haber sido agredido físicamente por un grupo de personas. La pelea que fue grabada y posteriormente difundida a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

Este material, junto al reconocimiento mediante composición fotográfica por parte de la víctima, motivó la detención de estas cinco personas. Asimismo, el hombre presuntamente agredido formalizó la denuncia en dependencias policiales y aportó un parte médico de lesiones.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, de nacionalidad extranjera, quien manifestó haber sido agredido físicamente por un grupo de personas. En el lugar, los agentes lograron identificar a uno de los presuntos agresores.

Tanto las diligencias instruidas, como los cinco detenidos, han pasado ya a disposición judicial acusados de un delito de agresión. En los vídeos, se observa cómo, a pesar de que varias personas intentan detener la agresión, se propinan puñetazos en la cara y patadas en la cabeza cuando la presunta víctima se encuentra en el suelo.

