Encuentran un enjambre con 100.000 abejas en la azotea de un edificio de Granada: "Llevaban 7 años asentadas"

Las abejas son insectos muy beneficiosos para nuestra fauna y nuestra flora, ayudan con la elaboración de varios alimentos mediante la polinización y nos aportan miel que producen ellas mismas. Pero es cierto que debido a su aspecto y su forma de defenderse muy poca gente quiere convivir con ellas.

Por ello, los vecinos de un bloque de Granada se han quedado impactados al descubrir una colmena de 100.000 abejas en su azotea, con las que al parecer llevan compartiendo edificio 7 años.

Los integrantes de esta vivienda llevaban bastante tiempo escuchando zumbidos de abejas, pero nunca le habían dado demasiada importancia, hasta que el sonido se hizo ensordecedor y comenzó a alterar su rutina. Entonces decidieron contactar con un especialista.

Tuvieron que tirar cuatro muros

Cuando el apicultor llegó a la finca siguió el zumbido de los insectos hasta la azotea, donde localizó una colmena de dimensiones impresionantes. Para acceder a esta, tuvo que llevar a cabo una compela tarea que requirió tirar cuatro muros.

Una vez dentro descubrió que lo que pensaban los vecinos, que era un pequeño asentamiento, era una habitación que albergaba unas 1000.000 abejas. Tras esto comenzó a retirar a las abejas con un aspirador y movimientos delicados para no alterarlas, con mucho cuidado retiró a la gran mayoría del enjambre y se llevó los paneles para no desperdiciar la miel.

El experto prevé que la abeja reina se resguardo en el edifico huyendo de los pesticidas de los campos de cultivo y que ya allí creó todo el panal, aproximadamente en unos 7 años. Además, asegura que tardará una semana en retirar y alojar a todas las abejas en un colmenar para que continúen con su actividad esencial para la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com