Efemérides de hoy 1 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de octubre?

El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum jura su cargo como presidenta de México, convirtiéndose en la primera mujer de la historia de este país en ocupar la presidencia del Gobierno y sucediendo en el cargo a Andrés Manuel López Obrador.

Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de los Diputados, es la encargada de entregarle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Ifigenia falleció días después debido a su delicado estado de salud.

En su discurso de toma de posesión, la nueva presidenta promete "guardar y hacer guardar la Constitución”, destaca que es tiempo de mujeres y reivindica la independencia del poder judicial.

Al acto de investidura asisten algunos líderes internacionales como Lula da Silva, presidente de Brasil, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, Gabriel Boric, presidente de Chile, o Gustavo Petro, presidente de Colombia.

La toma de posesión de Claudia Sheinbaum no estuvo exenta de polémica en España, pues la nueva presidenta decidió no invitar al rey Felipe VI. La mexicana, mediante una carta publicada en redes sociales, explicó que le motivó a tomar esta decisión el silencio del Rey español ante una carta que el Gobierno mexicano envió en 2019 a la Casa Real pidiendo que España reconociera públicamente los abusos cometidos durante la colonización.

Sheinbaum, candidata del partido “Morena”, ganó las elecciones presidenciales celebradas en junio de 2024 con una amplia mayoría frente a sus rivales Xóchitl Gálvez, representante de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, y Jorge Álvarez Máynez, candidato de “Movimiento Ciudadano”.

Un 1 de octubre, pero de 1977, Pelé juega su partido de despedida como futbolista en un encuentro amistoso entre el Cosmos de Nueva York y el Santos de Brasil. A pocos días de cumplir 37 años, el brasileño disputa una parte con cada equipo. El delantero anota un gol para el Cosmos, en un enfrentamiento que concluye con la victoria del Cosmos por 2-1.

¿Qué pasó el 1 de octubre?

1908.- La fábrica Ford Motor Company saca al mercado el primer modelo de automóvil biplaza, el “Ford T” 333.

1910.- Primera edición del periódico “El Debate” en Madrid, que cesó su actividad en julio de 1936 con el estallido de la Guerra Civil.

1931.- El Gobierno de la Segunda República aprueba el derecho al voto para las mujeres en España.

1949.- Mao Zedong proclama la fundación de la República Popular China en la Plaza de Tiananmén en Pekín.

1960.- Nigeria se independiza de Reino Unido.

1971.- Inauguración oficial de Walt Disney World Resort en Orlando, Florida.

1982.- Sony lanza su primer compact disc, el modelo CDP-101.

1986.- Neus Soldevilla, conocida como la "dulce Neus", huye de la prisión en la que cumplía condena por inducir a sus hijos al asesinato de su marido, aprovechando un permiso penitenciario.

1988.- Mijaíl Gorbachov es elegido jefe del Estado soviético.

1995.- El Partido Socialista de Portugal gana las elecciones presidenciales y Antonio Guterres es elegido primer ministro.

2016.- Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, anuncia su dimisión tras perder la votación en el Comité Federal sobre la creación de un congreso exprés.

2023.- Incendio en la zona de ocio de Las Atalayas (Murcia), donde mueren 13 personas.

¿Quién nació el 1 de octubre?

1909.- Miquel Batllori, jesuita e historiador.

1924.- Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos.

1934.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola, banquero.

1935.- Julie Andrews, actriz y cantante.

1947.- Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente primero, ministro de la Presidencia y ministro de Fomento durante los gobiernos de José María Aznar.

1956.- Theresa May, ex primera ministra de Reino Unido.

1975.- Bimba Bosé, cantante y diseñadora.

¿Quién murió el 1 de octubre?

1684.- Pierre Corneille, dramaturgo.

1864.- Juan José Flores, militar y fundador de la República de Ecuador.

1992.- Petra Kelly, política y ecologista.

1999.- Juan de Arespacochaga, político y exalcalde de Madrid.

2000.- Rodolfo Bay, fundador y presidente de la aerolínea Spantax.

2004.- Richard Avedon, fotógrafo.

2018.- Charles Aznavour, cantante, compositor y actor.

¿Qué se celebra el 1 de octubre?

Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Café, el Día Internacional del Vegetarianismo, el Día Internacional de las Personas de Edad y el Día Internacional de la Hepatitis C.

Horóscopo del 1 de octubre

Los nacidos el 1 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 1 de octubre

Hoy, 1 de octubre, se celebran los santos Teresa del Niño Jesús, Remigio, Máxima y Julia.