Así funcionan las gomas de pelo para alertar de las agresiones sexuales: "Envía el SOS en menos de 10 segundos"

Gomas de pelo -o coleteros-, son los nuevos dispositivos para poder alertar de posibles agresiones o situaciones violentas. Es un complemento práctico porque se puede llevar siempre encima, ya que es ligero, y con solo acercar la pulsera al móvil y en menos de 10 segundos, se genera un mensaje con la ubicación y el texto que ha programado previamente, y se envía por WhatsApp los contactos de emergencia que se ha configurado.

Noemí Ferrer, fundadora de Niu, nos explica cómo funciona en su taller de Altafulla, Tarragona. “Es muy sencillo”, dice, “solo hay que acercar móvil al chip-coletero, se abre pantalla, y al pulsar el SOS se envía mensaje a tu contacto de emergencia por WhatsApp, con rapidez y discreción”.

La persona que recibe el aviso puede ver la ubicación en la que te encuentras, por lo que este dispositivo está pensado en situaciones que no es “claramente una agresión”, sino una situación intermedia, "en las que muchas mujeres sienten que las están siguiendo" o se encuentran vulnerables. Situaciones como hacer deporte o estar en una zona solitaria.

"Volver a casa de noche, sentir que te están siguiendo, sentirte observada en una parada de autobús… no hay un motivo evidente para activar al 112, pero sí para activar tu red de ayuda, tu red afectiva, para alertarla y que te puedan acompañar", ha señalado Noemí.

La creadora de estos coleteros explica que el SOS se envía en menos de 10 segundos, sin ni siquiera tener descargada ninguna aplicación para ello. “Estamos haciendo más formatos, pulseras de silicona, sistema de seguridad en otros aparatos como en un pin o carteles, etc.”, nos cuenta.

Algunos ayuntamientos se han interesado por este proyecto, como el de Lleida. Y según ha revelado Noemí, están con conversaciones avanzadas con otros 15 ayuntamientos y a la espera de siguientes protocolos.

Cristina Morón, concejala de seguridad ciudadana, movilidad y civismo del Ayuntamiento de Lleida, nos relata que la iniciativa está teniendo muy buena acogida: "El primer lote ha sido de 800, pero van a repartir muchas más en puntos violeta", dice. La concejala reconoce que esperan que se use lo menos posible, pero que sea una medida más de seguridad para todas las mujeres. "No sustituye a los teléfonos de emergencia, se envía a contactos de confianza, no a dispositivos policiales, no es para emergencias graves que requieren de atención urgente", aclara Morón.

Además, los dispositivos permitirán saber dónde y cuándo se han utilizado estos coleteros para saber los puntos más conflictivos que puede haber en la ciudad. La iniciativa se ha empezado a repartir gratuitamente este fin de semana durante la Fiesta Mayor de Lleida. También se ha previsto su distribución "de aquí a dos fines de semana" en diferentes puntos violeta de la ciudad.