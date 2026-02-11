Un Guardia Civil mata de un disparo a un hombre que intentó apuñalarle en Almonte, Huelva

Un hombre ha muerto tras recibir el disparo de un agente de la Guardia Civil en Almonte, Huelva. La víctima empuñaba un arma blanca y presuntamente intentó agredir a los agentes durante una intervención policial en una finca agrícola.

Según informa la Guardia Civil, los hechos se produjeron durante la madrugada de este miércoles, después de que vecinos de una finca almonteña dieran el aviso a dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la presencia de "un hombre en actitud extraña, gritando y esgrimiendo un arma blanca dentro de unos módulos de descanso".

El hombre trató de agredir a los agentes

Con la llegada de los agentes, el hombre salió del módulo y amenazó a los guardias civiles con el arma, asegurando que les iba a matar. Ante las amenazas, los agentes dispararon varias veces al aire en señal de advertencia, a las que el hombre hizo caso omiso. De hecho, procedió a abalanzarse hacia uno de los guardias civiles, provocando la caída de ambos.

En ese momento, con el fin de evitar el apuñalamiento, el agente "tuvo que hacer uso de su arma oficial con el que el agresor resultó herido". Cuando los servicios médicos de emergencia llegaron al lugar solo pudieron certificar la muerte del hombre, mientras que el agente, lesionado por la caída, tuvo que ser trasladado al hospital. Ahora, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de los hechos y las circunstancias del suceso.

