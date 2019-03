El director del instituto: "Esto ha degenerado en algo que nadie quería"

A pesar de todo, el director del centro señala que el principal perjudicado de toda esta historia es el niño que "no ha acudido a clase" porque, según han sabido por la prensa no se encuentra bien pero la familia no ha presentado justificación alguna en el centro.

Apunta que la familia que ha denunciado al profesor no se ha arrepentido en ningún momento y dice que, hasta el momento el niño, que es español, hijo de padre español y madre extranjera, no había tenido comportamientos exagerados.

Confirma que todo sucedió cuando el profesor Jose Reyes habló de Trévelez y explicó las bondades del clima de esta zona, ideal para la curación del jamón. En este punto fue cuando el niño se ofendió y el profesor le respondió que a él nadie le dirigía la clase.

"Todo esto debería quedar en la antología del disparate, pero al ponerse la denuncia y salir a la prensa, ha generado un malestar, que esto no es ninguna batalla contra el islám", lamenta Luis Martínez.

Además añade que "el profesor está afectado, en un momento la anécdota era divertida pero esto ha degenerado en algo que nadie quería, en este aluvión de llamadas".