El emocionante vídeo de un año de lucha contra el coronavirus en el Día Mundial de la Enfermería

Siempre han estado ahí, cuidando de nosotros. Pero nunca como hasta la pandemia de coronavirus habíamos sentido tanto la necesidad de darles las gracias. Los enfermeros y enfermeras han batallado en primera línea contra el virus y han acompañado en los peores momentos, en la soledad de las UCI. Gracias y feliz Día Internacional de la Enfermería.

Y es que en marzo de 2020 nadie podía imaginar lo que se nos venía encima, ni que iban a ser más necesarios que nunca. Al principio se lo tomaron con mucho ánimo, pero las actitudes irresponsables dieron paso a la rabia y a la frustración.

Así lo denunciaba una enfermera: "No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección. Y salgo de trabajar, después de 10 horas de turno, así, con esta cara y con lágrimas. Así que por favor, quédate en tu casa, tú que puedes".

14 meses de pesadilla

Están cansados y 14 meses después de que comenzara la pesadilla parece mentira que todavía sean necesarias campañas para concienciar contra el coronavirus. Es el caso del desgarrador testimonio de las enfermeras del Hospital de Ciudad Real: "Le preparo zapatillas, no le preparo zapatillas. ¿Le va a hacer falta el pijama? Y toda esa sensación es una incertidumbre y un miedo... Te sientes... uf".

"Y murió una de nuestras pacientes que era muy, muy joven. Y entonces, desde fuera, se escuchaban pues los gritos de desesperación de su madre al no poderla ver, al no poderse despedir", relatan.

Hoy es su día, y aunque a veces se nos olvida demasiado pronto todo lo que han dado por nosotros, ahí seguirán ellos de forma desinteresada. Al pie del cañón.