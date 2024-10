La DGT dará dos puntos más del carnet a todos los conductores: estos son los requisitos para conseguirlos

El carnet de conducir supone una responsabilidad para aquellos que disponen de él. Realizar una conducción segura y eficiente, tanto para quien conduce el vehículo como para quienes se encuentran a su alrededor, es importante. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) realizó una actualización en el Reglamento General de Conductores de 2022 que después de dos años de su aprobación, parece imponerse ya.

Esta actualización se trata de una serie de cursos de reciclaje para todo tipo de conductores. Con ellos se busca actualizar sus conocimientos y ponerlos al día sobre los cambios realizados en el ordenamiento del tráfico y de las nuevas señales.

Pere Navarro, director general de la DGT, insistía hace tan solo una semana que el desarrollo de estos cursos se lleva a cabo como una de las medidas clave para frenar la siniestralidad y los fallecidos en las carreteras. Además, apelaba también a la colaboración de las empresas para que sus trabajadores los realicen una vez cada cinco años.

Solo para motoristas

En un principio, cuando se habló por primera vez de estos cursos, hace ya tres años, la DGT los lanzó exclusivamente para los motoristas. Sin embargo, al poco tiempo se extendió también a los conductores de coche.

Hasta 2 puntos extra

Para aquellos conductores que se presenten, además de la formación, obtendrán hasta dos puntos extra en el carnet de conducir. No obstante, falta porque se conozca algunos detalles como quién los impartirá y a partir de cuándo podrán realizarse.

La nueva estafa que suplanta a la DGT

Los ciberdelincuentes cada vez suplantan más instituciones sin que sepamos identificar que suponen un peligro para nosotros. Hacienda, Correos, incluso la DGT. Nadie se libra de ser suplantado para llevar a cabo una estafa.

Una nueva campaña de la que ya advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y que explica que se realiza a través de una suplantación de la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de ese 'smishing'.

La trampa comienza cuando la supuesta DGT falsa manda un mensaje donde alega una multa impagada, algo en lo que cualquier persona puede caer debido a la multitud de desplazamientos que se llevan a cabo con el automóvil en verano.

El mensaje de texto llega al teléfono y finge estar enviado por la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico (DGT). En él se le informa al usuario que tiene una multa de tráfico pendiente de pago, el cual tiene que realizarse a la mayor brevedad posible para evitar recargos. De hecho, indican que el pago sea en menos de 24 horas o una fecha de caducidad inminente. "SDGT: Dispone de 24 horas restantes para pagar su multa (…). Consulte en el siguiente enlace", es el texto en concreto que usan los ciberdelincuentes.

¿Qué hacer ante estas notificaciones?

La OCU recomienda que, si has recibido este mensaje, no lo abras y bórralo directamente de la bandeja de entrada. Pero si no lo has hecho y has accedido al enlace que incluyen en el correo o SMS y dado tus datos personales, ya tienen tu dinero. Sin embargo, no te tienes por qué dar por vencido, puedes reclamar en tu banco conservando las pruebas (pantallazos, enlaces...), informando al banco de lo sucedido para que se tomen las medidas necesarias, informando al INCIBE en el buzón de reporte de fraude e incluso acudiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la OCU.

