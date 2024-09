"Dispone de 24 horas para pagar su multa": la nueva estafa suplantando a la DGT

Una de las cosas que más puede asustar son los mensajes que llegan exigiendo el pago de algo. Pueden ser mensajes reales y que de verdad tengas pendiente algún pago, pero en algunas ocasiones, éstos son falsos. Se trata de un ciberataque que está de moda y que se denomina "smishing". Consiste en ciberdelincuentes que recurren a los SMS o mensajes de texto para mandar un mensaje alarmante simulando ser una entidad legítima con el objetivo de robar al usuario información o realizar un cargo económico.

Una estafa que se está dando en muchos casos actuales y que usa una multa como señuelo. Una nueva campaña de la que ya advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y que explica que se realiza a través de una suplantación de la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de ese "smishing".

La trampa comienza cuando la supuesta DGT falsa manda un mensaje donde alega una multa impagada, algo en lo que cualquier persona puede caer debido a la multitud de desplazamientos que se llevan a cabo con el automóvil en verano.

El mensaje de texto llega al teléfono y finge estar enviado por la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico (DGT). En él, se le informa al usuario que tiene una multa de tráfico pendiente de pago, el cual tiene que realizarse a la mayor brevedad posible para evitar recargos. De hecho, indican que el pago sea en menos de 24 horas o una fecha de caducidad inminente. "SDGT: Dispone de 24 horas restantes para pagar su multa (…). Consulte en el siguiente enlace", es el texto en concreto que usan los ciberdelincuentes.

Otra modalidad de estafa es un mensaje en el que se anima al usuario a comprobar los detalles de la sanción. Una multa de la que, hasta ese momento, no sabía nada.

Sea cual sea la modalidad del mensaje de texto, en ambos se incluye un enlace en el cual, al acceder, se redirige a una página disfrazada de la DGT. De hecho, la OCU asegura que el aspecto es bastante parecido y que parece "oficial", incluso con el logotipo. En dicha página, de nuevo, urgen al usuario a abonar la multa. En este caso se indica también el importe que deben abonar e insisten en que debes hacerlo cuanto antes. Posteriormente, el pago se hace con el botón "paga la multa". Una vez que accedes a ese botón, te lleva a una nueva página donde te piden los datos personales y bancarios, que son los últimos datos que piden antes de abonar la supuesta sanción. Es en ese momento cuando la estafa se produce.

También por correo electrónico

Esto no solamente esta pasando vía SMS, sino también ahora por correo. Un email que viene, de nuevo falsamente, de la DGT. De hecho, en el correo aparece el logo del Ministerio del Interior y la DGT. A pesar de su aspecto aparentemente oficial, hay algunas características que tienen que hacer saltar tus alarmas:

El emisor no tiene nada que ver con tráfico.

El mensaje insta a pagar con urgencia una multa, indicando incluso un número de expediente.

Se incluye un botón para abonar la cantidad, "regularizar esta situación" y al acceder a ese botón, te lleva a una página que simula ser la DGT, para que dejes tus datos. En ese enlace, podrás comprobar que no es el site oficial de la Dirección General de Tráfico.

He recibido el mensaje, ¿qué hago?

La OCU recomienda que, si has recibido este mensaje, no lo abras y bórralo directamente de la bandeja de entrada. Pero si no lo has hecho y has accedido al enlace que incluyen en el correo o SMS y dado tus datos personales, ya tienen tu dinero. Sin embargo, no te tienes por qué dar por vencido, puedes reclamar en tu banco conservando las pruebas (pantallazos, enlaces...), informando al banco de lo sucedido para que se tomen las medidas necesarias, informando al INCIBE en el buzón de reporte de fraude e incluso acudiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la OCU.

