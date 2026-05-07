Devuelve los 400 euros que encontró en la calle a sus dueños y le acaban acusando de robo: "Esperaba agradecimientos"

Lo que empezó como un acto de bondad ha terminado en un cruce de reproches en Vigo. Un hombre que encontró 400 euros perdidos en el aparcamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro y los devolvió íntegramente asegura sentirse "dolido e indignado" después de que la familia propietaria del dinero le señalara públicamente como un ladrón en redes sociales.

Todo ocurrió el pasado 28 de abril. Un vecino acudió al hospital para acompañar a su hija a una consulta y, en algún momento del trayecto o en el parking subterráneo, perdió 400 euros en efectivo. La familia comenzó entonces a buscar el dinero y pidió ayuda en el grupo de Facebook "Objetos Perdidos Vigo y Alrededores". Al día siguiente, la mujer anunció que habían recuperado el dinero, pero aseguró que las cámaras de seguridad habían grabado cómo otra persona recogía el fajo de billetes y lo "pateaba" para disimular antes de llevárselo. Según su relato, el dinero solo pudo recuperarse gracias a la supuesta intervención policial.

La versión del hombre que encontró el dinero

El hombre señalado ha decidido contar ahora su versión de los hechos. Niega que la policía interviniera y asegura que desde el primer momento quiso devolver el dinero. Explica que, tras encontrar los billetes, miró alrededor e incluso preguntó a una mujer que estaba cerca si eran suyos. Como tenía que irse a trabajar, llamó a un familiar vinculado a las fuerzas de seguridad para saber cómo actuar correctamente.

Siguiendo esas indicaciones, se puso en contacto con el hospital y le pidieron que entregara el dinero al día siguiente en objetos perdidos.

No faltaba ni un céntimo

El hombre asegura que devolvió los 400 euros completos y que desde el propio hospital revisaron las cámaras de seguridad y comprobaron que su versión coincidía con lo ocurrido. "Esperaba agradecimientos por haber sido honrado", lamenta ahora, después de verse acusado públicamente en redes sociales pese a haber entregado íntegramente el dinero encontrado.

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