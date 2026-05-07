Noticias de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

El MV Hondius avanza hacia Tenerife. La crisis desatada por el hantavirus afecta a varias esferas. Defensa ha indicado que los españoles que no presenten síntomas tendrán una cuarentena voluntaria.

Cuarentena voluntaria

La previsión es que el crucero del hantavirus llegue el domingo al puerto de Granadilla en Tenerife. Cuando atraque, en una zona aislada, se activará el protocolo. Los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países y los 14 españoles irán al Gómez Ulla de Madrid donde harán cuarentena, según la ministra de Defensa, una cuarentena voluntaria.

Los dos pasajeros varados en el aeropuerto canario ya están en su país

Los dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius por un avión ambulancia con síntomas de haber sido contagiados han abandonado esta madrugada el aeropuerto de Gran Canaria con destino a Países Bajos en una segunda aeronave, debido a los problemas que sufría la suya. Según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad, esas dos personas han sido transbordadas de un avión medicalizado a otro siguiendo los protocolos y en coordinación con las autoridades.

Se busca a 23 pasajeros que abandonaron el crucero y están sin monitorizar

Se busca a 23 pasajeros que abandonaron el crucero en la escala de la isla de Santa Elena el 22 de abril. Diez días después de la primera muerte. Regresaron a sus países por su cuenta sin ser monitorizados, ni hacer cuarentena. La OMS rastrea sus contactos por todo el mundo.

El juicio mascarillas, visto para sentencia

Ábalos, Koldo y Aldama esperan ya la sentencia. Protagonismo del fiscal anticorrupción en la última sesión. Defiende una rebaja de pena para Aldama a pesar de que acata la orden de la fiscal general de no solicitarla. Además, asegura que Ábalos era el número uno de la trama y no Sánchez como declaró Aldama.

Trump vuelve a vaticinar que el fin de la guerra está próximo

Trump asegura que está en conversaciones muy avanzadas con Irán para el fin de la guerra. Las bolsas suben y el petróleo baja tras el enésimo mensaje de que la paz está cerca. Paz inexistente en el Líbano donde Israel y Hezbolá siguen violando el alto el fuego.

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