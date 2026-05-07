Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 7 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 7 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El MV Hondius avanza hacia Tenerife. La crisis desatada por el hantavirus afecta a varias esferas. Defensa ha indicado que los españoles que no presenten síntomas tendrán una cuarentena voluntaria.

Cuarentena voluntaria

La previsión es que el crucero del hantavirus llegue el domingo al puerto de Granadilla en Tenerife. Cuando atraque, en una zona aislada, se activará el protocolo. Los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países y los 14 españoles irán al Gómez Ulla de Madrid donde harán cuarentena, según la ministra de Defensa, una cuarentena voluntaria.

Los dos pasajeros varados en el aeropuerto canario ya están en su país

Los dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius por un avión ambulancia con síntomas de haber sido contagiados han abandonado esta madrugada el aeropuerto de Gran Canaria con destino a Países Bajos en una segunda aeronave, debido a los problemas que sufría la suya. Según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad, esas dos personas han sido transbordadas de un avión medicalizado a otro siguiendo los protocolos y en coordinación con las autoridades.

Se busca a 23 pasajeros que abandonaron el crucero y están sin monitorizar

Se busca a 23 pasajeros que abandonaron el crucero en la escala de la isla de Santa Elena el 22 de abril. Diez días después de la primera muerte. Regresaron a sus países por su cuenta sin ser monitorizados, ni hacer cuarentena. La OMS rastrea sus contactos por todo el mundo.

El juicio mascarillas, visto para sentencia

Ábalos, Koldo y Aldama esperan ya la sentencia. Protagonismo del fiscal anticorrupción en la última sesión. Defiende una rebaja de pena para Aldama a pesar de que acata la orden de la fiscal general de no solicitarla. Además, asegura que Ábalos era el número uno de la trama y no Sánchez como declaró Aldama.

Trump vuelve a vaticinar que el fin de la guerra está próximo

Trump asegura que está en conversaciones muy avanzadas con Irán para el fin de la guerra. Las bolsas suben y el petróleo baja tras el enésimo mensaje de que la paz está cerca. Paz inexistente en el Líbano donde Israel y Hezbolá siguen violando el alto el fuego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Así será la visita del Papa León XIV a España: Del Bernabéu a Canarias pasando por la Sagrada Familia

Imagen del papa León XIV

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

Efemérides de hoy 7 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 7 de mayo?

Efemérides de hoy 7 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 7 de mayo?

Imagen de archivo de un avión en un aeropuerto

Averiada una burbuja de aislamiento del avión que trasladaba a los pasajeros del crucero con hantavirus

Policía de Velez Málaga
Droga Málaga

Detenida una mujer de unos 70 años por vender cocaína en su casa en Vélez-Málaga

Imagen del papa León XIV
Canarias

Así será la visita del Papa León XIV a España: Del Bernabéu a Canarias pasando por la Sagrada Familia

Guardería de Jaén acusada de malos tratos
Andalucía

Acusan de malos tratos a una guardería de Jaén por obligar a los niños a comer hasta vomitar

Una denuncia de alumnas en prácticas dio paso a la investigación de la Policía Nacional que podría afectar a unos 15 menores

Exterior de la vivienda donde se ha producido el crimen de Galapagar
Asesinato

Asesinan a golpes a una mujer de 80 años en su casa de Galapagar, Madrid

La octogenaria, que fue hallada sin vida, atada de pies y con signos de violencia, habría sido víctima de un robo antes de morir. Los agentes encontraron una venta abierta y forzada.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil

Un hombre asesina a su expareja con un arma blanca en Tenerife: lo investigan como un delito de violencia machista

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

Efemérides de hoy 6 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 6 de mayo?

Efemérides de hoy 6 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 6 de mayo?

Publicidad