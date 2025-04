Detienen a 4 trabajadoras de una guardería de Torrejón de Ardoz, en Madrid, tras difundirse un vídeo maltratando a una bebé

Cuatro trabajadoras de una guardería de Torrejón de Ardoz (Madrid) están detenidas por la agresión a un bebé. Una de las cuidadoras zarandeó ygolpeó al niño contra la pared mientras le intentaba dar de comer.

Los agentes de la Policía Nacional han arrestado a dos empleadas por supuesto maltrato a una bebé y a otras dos por no denunciarlo, según informa un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Las duras imágenes mostradas en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3 muestran la gravedad de la situación. "¿Lo escupes? Te lo vuelvo a meter. ¡Que no me escupas las comida!", gritaba una de las cuidadoras mientras zarandeaba a un menor. "Me tienes harta con la comida (...) como vomites la cagas, porque te pongo otro plato", le decía.

Cuatro trabajadoras detenidas y padres indignados

Los hechos habrían ocurrido en la escuela infantil Cascanueces de Torrejón de Ardoz, donde algunos padres presentaron denuncias después de ver el comportamiento de una de las cuidadoras en un vídeo grabado por una alumna en prácticas. Y varios de ellos han acudido a la puerta de la guardería para pedir explicaciones.

A dos de las detenidas se les acusa un delito contra la integridad moral y a las otras dos de ser las presuntas autoras de un delito de omisión, según fuentes policiales. Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la comisaría de Torrejón ya están investigando los hechos.

Las arrestadas se encuentran en dependencias policiales y en las próximas horas pasarán a disposición judicial.

Abren un expediente a la guardería

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz solicita a la Dirección de Área Territorial Madrid-Este de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la apertura de un expediente de investigación de los hechos. También se ha solicitado que se lleven a cabo las acciones oportunas desde el Servicio de Inspección Educativa respecto a la organización y funcionamiento de la escuela infantil y del equipo educativo.

La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid también ha abierto un expediente sobre lo ocurrido en esta escuela infantil de titularidad privada. "Hemos pedido toda la documentación y estamos tomando declaración también a todos los trabajadores de este centro educativo. Nos consta también que la Policía está haciendo toda esa investigación previa y también hemos ofrecido a los padres toda la ayuda en lo que tiene que ver a la escolarización de sus hijos en otros centros educativos de educación infantil", ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Además, el Ayuntamiento de la localidad madrileña, a través de su Concejalía de Educación, ha puesto a disposición de cualquier familia afectada que lo desee, apoyo a la escolarización en otros centros de la ciudad. Se puede llamar también al teléfono 916 78 25 60 de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.

El Servicio de Apoyo a la Escolarización de la Dirección de Área Territorial Este se ha puesto a disposición de las familias para informarlas y asesorarlas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.