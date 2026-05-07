Detienen en Cuenca a un fugitivo que cambió de género para intentar evitar a la justicia

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Montalbo, en Cuenca, a un hombre sobre el que pesa una reclamación judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual y que ha intentado evitar la cárcel intentando cambiar de género recientemente.

El fugitivo, que acumula más de 40 denuncias por coacciones y amenazar a sus víctimas para cometer agresiones sexuales, tiene numerosos antecedentes por violencia de género y delitos relacionados. Así lo ha detallado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Antes de que se celebrara la vista oral, se fugó. Precisamente, consiguió fugarse después de abandonar el localizador que llevaba consigo por condena para proteger a las víctimas.

Además, el prófugo se hacía pasar por agente de la autoridad y tomaba represalias contra las víctimas incendiando coches, viviendas o utilizando material íntimo captado sin el consentimiento de las afectadas.

El varón ha permanecido escondido en una casa del municipio conquense ayudado por su actual pareja sentimental, que tomaba medidas de seguridad para evitar cualquier seguimiento.

Asimismo, según los agentes, la pareja también le proporcionaba útiles diversos, entre ellos, material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto.

Una persona "altamente peligrosa y con un perfil psicopático"

Los agentes comprobaron que el fugitivo era una persona "altamente peligrosa y con un perfil psicopático", que se hacía pasar por agente de la autoridad para acosar a sus víctimas.

Incluso el detenido manipulaba a las víctimas hasta el punto de cometer delitos en su favor contra terceros con los que tenía enemistad manifiesta.

El celador de Olot, condenado por matar a 11 ancianos, se cambia de sexo y está en el módulo de mujeres

Joan Vila, conocido como el celador de Olot, ha sido trasladado al módulo de mujeres de la cárcel Puig de les Basses, tras iniciar hace un año el proceso para cambiar de sexo. Vila, que está condenado a 127 años de prisión tras asesinar a 11 ancianos en el geriátrico donde trabajaba y lleva en prisión desde 2010, se hace llamar ahora Aura.

Actualmente, se está sometiendo a un tratamiento hormonal y posteriormente, se someterá a una operación por la sanidad pública para completar su transición.

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