Un agricultor cambia su sexo para acceder a ayudas de la PAC después de que se la denegaran hasta en tres ocasiones

Un agricultor de Almería ha modificado su sexo en el regristro a mujer para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC) destinadas a fomentar la presencia femenina en el sector. El caso ha generado debate en el ámbito agrario tras conocerse que la solicitud fue concedida después del cambio, mientras que previamente había sido rechazada en varias ocasiones.

El productor, que realizó el trámite amparado en la denominada 'Ley Trans' aprobada en 2023, obtuvo así mayor puntuación en el proceso de adjudicación de las ayudas, donde se contempla un incentivo específico para mujeres titulares de explotaciones agrícolas.

Solicitudes previas denegadas

Según la información disponible, el agricultor había solicitado la subvención hasta en tres ocasiones sin éxito. Tras modificar su sexo en el registro civil, el expediente sumó dos puntos adicionales, lo que permitió que finalmente se le concediera la ayuda.

El procedimiento administrativo para este cambio puede completarse en un plazo de tres meses en el Registro Civil, conforme a la normativa vigente.

Se trata de una situación conocida en el sector. Existen ejemplos similares relacionados con ayudas destinadas a la incorporación al campo.

Adoración Blanque, presidenta de Asaja en Almería, ha defendido que no debe juzgarse la actuación individual, al considerar que responde a una necesidad económica. "No se puede demonizar a una persona que lo único que ha hecho ha sido buscar triquiñuelas en la ley", ha afirmado. En su opinión, si se interpreta que puede existir un uso inadecuado de la norma, corresponde al legislador revisar su contenido.

Incentivos a la titularidad femenina

Las ayudas de la PAC contemplan medidas para impulsar la presencia de mujeres en el ámbito agrícola, donde tradicionalmente reciben una menor proporción de subvenciones. Este sistema de puntuación busca equilibrar la participación en el sector.

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