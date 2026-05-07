Vídeo | Los pasajeros del crucero con hantavirus intentan transmitir calma: "Todos estamos bien"

Hace solo unos días, el hantavirus era una enfermedad desconocida para gran parte de la población. Ahora, el brote detectado en el crucero MV Hondius mantiene la atención internacional puesta sobre un barco que navega hacia Canarias tras registrar al menos siete contagios y tres fallecimientos.

En medio de la incertidumbre, algunos pasajeros han comenzado a compartir mensajes desde el interior del buque para intentar rebajar la preocupación. En uno de los vídeos difundidos desde cubierta, un viajero aparece sonriente mirando a cámara: "Todos estamos bien, gozamos de buena salud y llegaremos pronto".

Entre los pasajeros se encuentra un experto en aves de nacionalidad turca, que también quiso lanzar un mensaje optimista antes de abandonar aguas de Cabo Verde. "Esperemos que nuestra alma siga siendo como la de un pájaro, ligera y fuerte", afirma en otro de los vídeos grabados a bordo.

Las imágenes muestran escenas aparentemente tranquilas, con varios pasajeros observando delfines desde la proa del barco. Todo ello mientras el crucero mantiene protocolos de vigilancia sanitaria tras el brote detectado durante la travesía.

Aitana, pasajera valenciana del MV Hondius, asegura que se han reforzado las medidas de control dentro del buque: "Se han establecido medidas de seguridad y un protocolo".

Seguimiento sanitario

La compañía responsable sostiene que actualmente ningún pasajero presenta síntomas. Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan rastreando a personas que desembarcaron en las últimas semanas.

Jorge, uno de los nueve navarros que viajaron a finales de marzo en el Hondius durante una expedición a la Antártida, asegura no haber recibido comunicación directa por parte de las autoridades: "Estoy como un reloj" y "nadie se ha puesto en contacto con ellos".

El crucero partió desde la Patagonia argentina con destino final a Canarias, aunque la situación cambió tras la muerte de tres pasajeros. Cabo Verde rechazó inicialmente permitir el desembarco y España terminó aceptando la petición de la Organización Mundial de la Salud para recibir el barco.

Está previsto que el MV Hondius atraque este fin de semana en Tenerife. Los 14 pasajeros españoles serán trasladados posteriormente al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para evaluación médica.

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