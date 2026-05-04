Detenido por planear matar con dos hachas a las princesas Amalia y Alexia: hablaba de "baños de sangre" en una nota

Un hombre de 33 años ha sido detenido como sospechoso de planear un atentado contra dos princesas neerlandesas, informó este viernes la Fiscalía.

Según una resolución judicial publicada en la página web de la Fiscalía de La Haya, el sospechoso habría preparado un ataque contra la heredera al trono, la princesa Amalia, de 22 años, y su hermana Alexia, de 20, en La Haya el pasado mes de febrero.

"El sospechoso estaba presuntamente en posesión de dos hachas y un papel en el que figuraban las palabras 'Amalia', 'Alexia' y 'Baño de sangre'", señala el documento judicial.

Posible vinculación

Además, en las hachas estaban grabados el nombre del Mossad y un saludo empleado en la Alemania nazi.

No se ha precisado dónde ni cuándo fue detenido el sospechoso, cuyo nombre no se ha hecho público en cumplimiento de la normativa neerlandesa de privacidad. Únicamente se conoce que se trata de una persona vulnerable.

Amenazadas en 2022

La princesa Amalia ya ha sido objeto de amenazas en el pasado. En 2022, la heredera se vio obligada a abandonar su vida universitaria en Ámsterdam y trasladarse al palacio de sus padres debido a amenazas que, según se cree, procedían del crimen organizado.

La reina Máxima afirmó entonces que Amalia "no puede salir de casa" y que esa situación tenía "enormes consecuencias para su vida". Posteriormente, la mayor de las tres princesas neerlandesas pasó varios meses viviendo en Madrid y más tarde agradeció a la capital española y a sus ciudadanos su hospitalidad inaugurando allí un jardín de tulipanes.

En 2020, un hombre fue condenado por amenazar a la princesa y por enviar mensajes intimidatorios a través de Instagram a Amalia, que entonces tenía 16 años.

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