Detienen al alguacil de Hinojal por la desaparición del vecino que ganó un millón de euros en la lotería

Agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves al alguacil de Hinojal, en Cáceres, por su presunta implicación en la desaparición de Vicente Sánchez, un vecino del pueblo que ganó un millón de euros en la lotería.

La detención del alguacil, que ha trabajado durante más de 30 años en el Ayuntamiento local, ha causado una enorme "estupefacción" entre los vecinos de Hinojal.

La alcaldesa de Hinojal, María Blanca Vivas, ha sido quien ha comunicado la detención del hombre, asegurando que, aunque pasa mucho tiempo en el citado pueblo, reside en Cáceres con su mujer y su hijo.

La alcaldesa también ha explicado que el detenido llevaba en coche a muchos sitios al desaparecido, que no tenía vehículo, y ha reconocido que tenían confianza, aunque no llegaban a ser amigos porque "Vicente es una persona bastante reservada".

"No podemos creerlo"

"Hasta que no me digan que tiene una vinculación con su desaparición, no podemos creerlo", ha dicho la alcaldesa de Hinojal, que asegura que el detenido ha seguido trabajando con normalidad desde que desapareció Vicente.

"Se me hace tan raro que en un pueblo de 400 habitantes tengamos a alguien vinculado con una desaparición o algo más", ha reconocido Blanca Vivas sorprendida.

Tras su detención, los agentes investigan si está realmente implicado en la desaparición del vecino que ganó un millón de euros en la lotería y del que no se sabe nada desde el 27 de enero.

