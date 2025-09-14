Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Naufragio en Mauritania

Detenidos los capitanes de los pesqueros tras el hundimiento del buque gallego 'Tafra 3' en Mauritania

Cinco tripulantes siguen desaparecidos mientras continúa la búsqueda con el apoyo de España.

Paula Hidalgo
Publicado:

Las autoridades de Mauritania han detenido a los capitanes de los pesqueros 'Tafra 3' y 'Right Whale' tras la colisión que el pasado viernes provocó el hundimiento del buque gallego con bandera mauritana, según han confirmado fuentes de la guardia costera a EFE. Ambos arrestos se enmarcan en la investigación judicial abierta para esclarecer las causas del siniestro.

Cinco desaparecidos y 21 supervivientes

El naufragio del 'Tafra 3', con 26 tripulantes a bordo, dejó cinco desaparecidos, todos de nacionalidad mauritana. Otros 21 miembros de distintas nacionalidades fueron rescatados por buques que faenaban en la zona. Entre los supervivientes hay cinco españoles. un ghanés, un senegalés y catorce mauritanos, siete de ellos heridos, uno en estado grave.

Las labores de búsqueda continúan de forma ininterrumpida y en las próximas horas se sumará un avión de la Guardia Civil española para reforzar la operación.

Un choque violento y repentino

El accidente se produjo alrededor de las 18:40 hora local (20:40 en España), cuando el 'Tafra 3' fue embestido en el costado de estribor por el 'Right Whale', un buque factoría con bandera de Gambia y capital ruso. El impacto abrió un boquete que dejó al pesquero sin margen de maniobra y acabó provocando su hundimiento.

Otros barcos próximos, como el 'Rimbal 5' y el 'Tafra 2', participaron de inmediato en las labores de rescate. Los supervivientes están en tierra, y fueron atendidos por socios mauritanos de la armadora.

Un barco de capital mixto

El 'Tafra 3', antiguo Playa de Loureiro, tenía casi 35 metros de eslora y fue exportado a Mauritania en 2021. Navegaba bajo pabellón mauritano, aunque su capital era mixto: 50% de la empresa viguesa Baipesca y el otro 50% de socios locales mauritanos. Estaba registrado en el puerto gallego de Marín.

