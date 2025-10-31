Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere el hombre herido al caerle encima una terraza por un tornado en Gibraleón, Huelva

Se convierte en la única víctima mortal del temporal que sacudió Huelva el pasado miércoles. Los servicios de emergencia lograron estabilizarle y trasladarle a la UCI, pero finalmente ha fallecido en la noche de este jueves.

Imagen de los destrozos provocados por el tornado en Gibrale&oacute;n, Huelva

Imagen de los destrozos provocados por el tornado en Gibraleón, HuelvaEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Muere el hombre que resultó gravemente herido por la caída de la estructura de una terraza tras un tornado que se originó como consecuencia del temporal que azotó Andalucía, especialmente Huelva y Sevilla, a principios de esta semana.

El hombre, de una edad comprendida entre 50 y 60 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico este miércoles al recibir el impacto de parte de una terraza en Gibraleón, Huelva.

Los servicios de emergencia lograron estabilizar al hombre y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde fue ingresado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Sin embargo, ha fallecido en la noche del jueves al viernes.

El temporal, que dejó otra persona herida en Sevilla, provocó grandes daños materiales en Andalucía, especialmente en Sevilla y Huelva, donde la AEMET llegó a decretar el aviso rojo por lluvias torrenciales.

Semana marcada por la DANA

Precisamente, el temporal que azotó Andalucía coincidió con el primer aniversario de la trágica DANA que destrozó Valencia y provocó un total de 237 víctimas mortales.

Este miércoles se celebró un funeral de Estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en un acto presidido por los reyes y marcado por la polémica alrededor de la presencia de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, después de que familiares de las víctimas le pidieran que no acudiera.

