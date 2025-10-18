Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Herido muy grave un joven al caer desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid

El joven se cayó desde el primer piso de una residencia universitaria en Madrid.

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112SUMMA 112

Neila Gallego
Publicado:

Un joven de 20 años ha resultado herido muy grave al precipitarse accidentalmente desde el primer piso de una residencia universitaria en Madrid. Así lo ha informado Emergencias Madrid.

"Herido muy grave un joven de 20 años tras caer accidentalmente de un primer piso en una residencia universitaria. El equipo médico del SUMMA 112 ha intubado al paciente y lo ha trasladado al hospital", han informado en X, antes Twitter.

Los hechos ocurrieron por la noche este viernes en la calle Asura, en la zona de Arturo Soria. A las 23:16 horas informaron de que un hombre se había caído accidentalmente desde un primer piso de su residencia universitaria.

El joven sufrió un traumatismo cranoencefálico severo y tras ser intubado por el SUMMA 112 fue trasladado en estado muy grave al Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

