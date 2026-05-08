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Hallan el cuerpo de la ciudadana belga desaparecida en un vertedero en Fuerteventura

La Guardia Civil ha confirmado que el cuerpo corresponde a una mujer belga de 56 años desaparecida desde el pasado 4 de mayo.

Imagen de archivo de un veh&iacute;culo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.Europa Press

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La búsqueda de una mujer desaparecida en Fuerteventura ha dado un giro este viernes tras el hallazgo de restos humanos en el vertedero de Zurita, en el municipio de Puerto del Rosario. La principal hipótesis con la que trabajaban los investigadores apuntaba a que el cuerpo podría corresponder a la mujer belga de 56 años a la que se buscaba desde comienzos de semana. Pero esta información ya ha sido confirmada, por lo que sí se trata de ella.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que efectivos de la Guardia Civil localizaron los restos durante el dispositivo desplegado en la zona desde el jueves.

La búsqueda comenzó el día 4

Según las mismas fuentes, la Guardia Civil contactó con el Cabildo de Fuerteventura el pasado 4 de mayo para solicitar colaboración y acceder a las instalaciones del vertedero, donde los agentes sospechaban que podían encontrarse pistas relacionadas con la desaparición.

La operación de rastreo arrancó oficialmente en la mañana del jueves y continuó durante varias horas hasta el hallazgo producido este viernes.

Tras localizar los restos, el juez se desplazó hasta el vertedero para proceder al levantamiento del cadáver, mientras los investigadores continúan trabajando en el lugar.

Las autoridades ya han confirmado oficialmente la identidad del cuerpo encontrado, después de que los análisis forenses verificasen que se trataba de la mujer desaparecida.

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