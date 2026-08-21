Detenido por la Ertzaintza un joven de 22 años por dos presuntas agresiones sexuales a una menor en una tienda de golosinas

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 22 años por dos presuntas agresiones sexuales a una menor ocurridas en una tienda de golosinas de San Sebastián a finales de junio.

Los agentes conocieron este caso el pasado 30 de junio, y las primeras diligencias permitieron identificar al presunto autor, que frecuentaba el establecimiento en el que presuntamente se habían producido los hechos. El joven fue detenido ese mismo día y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional, lugar en el que todavía permanece, tal y como ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Como consecuencia de esta investigación aparecieron nuevas denuncias e indicios sobre nuevos casos relacionados de agresión sexual. Por ello, el pasado 8 de julio la Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza (SECIC) asumió la investigación, que continúa abierta.

Como cabe la posibilidad de que existan más víctimas que todavía no lo hayan denunciado, la Ertzaintza ha vuelto a pedir colaboración ciudadana. Para conocer cuándo se desarrollaron los primeros casos hay que remontarse hasta el año 2020, por eso las diligencias abarcan un periodo de 6 años.

A raíz de este suceso, las autoridades han conseguido identificar hasta ahora a 14 posibles víctimas con edades comprendidas entre los 10 y 18 años en el momento de la agresión y han prestado declaración ante la Policía autonómica.

Por su parte, la SECIC ha tomado declaración a todas las víctimas, quienes han relatado los hechos de forma similar y aportado elementos de vital interés para la investigación. En ocasiones alguna de las víctimas era menor de edad cuando sucedió la agresión.

Aquellas personas que hayan podido sufrir agresiones de este tipo y puedan estar relacionadas con el investigado, incluidos aquellos que se hayan producido en años anteriores, pueden ponerse en contacto con las autoridades vascas a través del teléfono 112, o yendo presencialmente a la comisaría de la Ertzaintza.

Asimismo, la investigación permanece abierta y no se descarta la identificación de nuevas víctimas, así como la realización de nuevas actuaciones.