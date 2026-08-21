Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión Sexual

Detenido por la Ertzaintza un joven de 22 años por dos presuntas agresiones sexuales a una menor en una tienda de golosinas

El SECIC continúa la investigación y a raíz de este caso, han identificado a 14 posibles víctimas con edades comprendidas entre los 10 y 18 años.

Agentes de la Ertzaintza

Agentes de la Ertzaintza Europa Press

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 22 años por dos presuntas agresiones sexuales a una menor ocurridas en una tienda de golosinas de San Sebastián a finales de junio.

Los agentes conocieron este caso el pasado 30 de junio, y las primeras diligencias permitieron identificar al presunto autor, que frecuentaba el establecimiento en el que presuntamente se habían producido los hechos. El joven fue detenido ese mismo día y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional, lugar en el que todavía permanece, tal y como ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Como consecuencia de esta investigación aparecieron nuevas denuncias e indicios sobre nuevos casos relacionados de agresión sexual. Por ello, el pasado 8 de julio la Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza (SECIC) asumió la investigación, que continúa abierta.

Como cabe la posibilidad de que existan más víctimas que todavía no lo hayan denunciado, la Ertzaintza ha vuelto a pedir colaboración ciudadana. Para conocer cuándo se desarrollaron los primeros casos hay que remontarse hasta el año 2020, por eso las diligencias abarcan un periodo de 6 años.

A raíz de este suceso, las autoridades han conseguido identificar hasta ahora a 14 posibles víctimas con edades comprendidas entre los 10 y 18 años en el momento de la agresión y han prestado declaración ante la Policía autonómica.

Por su parte, la SECIC ha tomado declaración a todas las víctimas, quienes han relatado los hechos de forma similar y aportado elementos de vital interés para la investigación. En ocasiones alguna de las víctimas era menor de edad cuando sucedió la agresión.

Aquellas personas que hayan podido sufrir agresiones de este tipo y puedan estar relacionadas con el investigado, incluidos aquellos que se hayan producido en años anteriores, pueden ponerse en contacto con las autoridades vascas a través del teléfono 112, o yendo presencialmente a la comisaría de la Ertzaintza.

Asimismo, la investigación permanece abierta y no se descarta la identificación de nuevas víctimas, así como la realización de nuevas actuaciones.

Villarejo de Salvanés, en Madrid, se queda sin fiestas patronales y los vecinos montan la verbena por su cuenta

Imagen de archivo de una fiesta patronal

Publicidad

Sociedad

Agentes de la Ertzaintza

Detenido por la Ertzaintza un joven de 22 años por dos presuntas agresiones sexuales a una menor en una tienda de golosinas

Imagen de archivo de una piscina municipal

Investigan a cuatro menores por defecar en una piscina municipal de Burgos

Imagen de archivo del quinto encierro de San Sebastián de los Reyes

Antena 3 retransmitirá en directo los encierros de San Sebastián de los Reyes

El incendio de Las Hurdes evoluciona "favorablemente" y los vecinos de varias alquerías regresan a sus casas
INCENDIO

La buena evolución del incendio de Las Hurdes permite regresar a todos los vecinos evacuados

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 21 de agosto de 2026

Un vecino de Ceuta
CEUTA

Vecinos de El Trampolín se enfrentan a los migrantes e impiden que vuelvan a acampar: "Nadie vino a ayudarnos"

Un vecino de la playa del Trampolín ha relatado los momentos de tensión vividos cuando varios residentes bajaron al arenal para impedir que los migrantes reconstruyeran el asentamiento pocas horas después de su desalojo.

Imagen de archivo de una fiesta patronal
Sin fiestas populares

Villarejo de Salvanés, en Madrid, se queda sin fiestas patronales y los vecinos montan la verbena por su cuenta

El pueblo se ha reunido para festejar sus fiestas a su manera. Juntarán las barras de sus bares en la calle, contarán con música, actuaciones e incluso escenario.

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía

El SUP reclama protección para los policías en Ceuta: "Es un problema de salud pública, hay que extremar las precauciones"

Rafael García, presidente de la asociación vecinal de Loma Colmenar

Vecinos de Loma Colmenar protestan por el traslado de los migrantes a su barrio: "Nos traen la gente del Trampolín porque son la gente rica, nosotros somos pobres"

Nuevo desalojo de la playa del Trampolín

Nuevo desalojo de migrantes de la playa del Trampolín después de que cientos de ellos regresasen en la tarde de ayer

Publicidad