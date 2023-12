Detenidas 11 personas en Canarias por compartir pornografía infantil

Agentes de la Policía Nacional han detenido a once personas por compartir pornografía infantil a través de redes 'peer to peer', todos ellos en la provincia de Las Palmas. Entre los detenidos destaca un informático de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Se le intervinieron 19 discos duros y once memorias USB donde almacenaba este tipo de archivos con contenido pornográfico.

Los agentes especializados en la lucha contra el cibercrimen monitorizan, de forma permanente, las diferentes plataformas de descarga de archivos para detectar usuarios que distribuyen material relacionado con la explotación sexual de menores de edad. La prioridad de la Policía Nacional es identificar a las víctimas y paralizar la expansión por Internet de este tipo de contenido. Fruto de estas actividades de rastreo digital se diseñó un dispositivo centrado en Canarias, con el fin de identificar y detener a unas personas que favorecían el intercambio de este material ilícito a través de redes P2P.

Así se desarrolló la investigación

En una primera fase de la investigación, los agentes centraron el seguimiento a un hombre de Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, que contaba con altos conocimientos informáticos. Fue capaz de diseñar complejas y sofisticadas medidas de seguridad para intentar ocultar su posible rastro en la red.

Cuando los agentes entraron a su domicilio y comenzaron el registro se incautaron 19 discos duros y once memorias USB. En un primer análisis de sus dispositivos, la Policía Nacional calculan en cientos de miles de archivos con contenido de pornografía infantil.

Finalmente, los agentes consiguieron obtener una gran cantidad de dispositivos: 11 ordenadores, 45 discos duros, 46 memorias USB, 18 tarjetas de memoria, ocho teléfonos móviles y dos tablets. Mientras tanto, continúa la investigación y las gestiones para identificar y localizar a los menores de edad víctimas de estos delitos.

La Policía Nacional aconseja que, en el caso de recibir imágenes de pornografía infantil en nuestros dispositivos, debemos ponerlo en conocimiento de las autoridades de manera inmediata. Hay correo electrónico para ello, es el denuncias.pornografía.infantil@policia.es, donde los ciudadanos pueden denunciar estos casos.