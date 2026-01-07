Detienen en Londres a una mujer acusada de matar a dos niñas en Colombia con frambuesas envenenadas

Zulma Guzmán Castro ha sido arrestada en Londres acusada de haber planeado y ejecutado el asesinato de dos menores de edad utilizando frambuesas envenenadas. La mujer fue identificada después de que esta se arrojara al río Támesis, cerca del puente Battersea y acabara en el hospital.

Dado que se encontraba hospitalizada, el proceso judicial en su contra no podía continuar y los agentes han tenido que esperar hasta este martes, momento en el que sus condiciones de salud han mejorado, para hacer efectiva la notificación roja de Interpol, expedida en su contra por solicitud de la Fiscalía de Colombia.

"El procedimiento fue realizado por la National Crime Agency, luego de que la mujer fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba en el Reino Unido; y comunicado de inmediato a la Oficina Central de Interpol Colombia", declaró la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

El mismo organismo precisó que presentarán a Guzmán ante el Tribunal de Westminster para iniciar el trámite de extradición en su contra. "Las autoridades colombianas han cumplido la totalidad de los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en la extradición. El Reino Unido confirmó que se ha recibido formalmente el requerimiento y que será gestionado de acuerdo con su ordenamiento jurídico", añadió la entidad.

Envenenadas con Talio

El día 4 de abril una tragedia sacudió Bogotá, después de que dos menores de entre 13 y 14 años murieran envenenadas después de haber ingerido unas frambuesas recubiertas de chocolate, las cuales eran un supuesto regalo procedente de una aplicación de mensajería a domicilio. Las jóvenes fueron hospitalizadas y fallecieron días después.

El caso conmocionó al país cuando el informe toxicológico reveló que Emilia Forero e Inés de Bedout presentaban talio en su organismo, un metal pesado muy difícil de obtener y que es extremadamente tóxico. Otros dos menores que habían probado las frambuesas, una tercera amiga y un hermano de Inés, ingirieron menor cantidad y los médicos han logrado salvar sus vidas.

Crimen pasional

Zulma Guzmán Castro comenzó a ser señalada como la principal sospechosa del envenenamiento tras las evidencias recopiladas por la Fiscalía y el testimonio del economista Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas. De Bedout indicó que mantuvo con ella una relación extramarital entre los años 2017 y 2018. Las autoridades también lograron identificar al domiciliario que entregó las frambuesas contaminadas, quien relató que el pedido se originó en la oficina de un mentalista, ubicada en la ciudad. Hasta el momento, no se ha establecido la relación entre esa persona y Guzmán Castro.

El análisis de las llamadas recibidas por el mensajero para coordinar la entrega permitió detectar una comunicación proveniente de una línea telefónica argentina registrada a nombre de la mujer. Aunque se trataba de un número extranjero, las investigaciones indican que ella se encontraba en Colombia al momento de los hechos.

La Fiscalía determinó además que Guzmán Castro salió del país el 13 de abril de 2025 con destino a Argentina, pocos días después de la tragedia, y que poseía dos pasaportes. Tras su captura en el Reino Unido, se aguarda la definición del proceso de extradición para proceder con la imputación formal de cargos. Las autoridades no descartan que deba responder por otros delitos vinculados al caso, además de homicidio y tentativa de homicidio.