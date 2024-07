Desarticulada en Málaga una de las mayores redes dedicadas a la explotación sexual de mujeres en pisos de citas

El año pasado se registraron más de 600 víctimas de trata. Un nuevo operativo de la Policía Nacional llevado a cabo en Málaga ha liberado a once mujeres que eran obligadas a trabajar 24 horas al día durante los siete días de la semana, no tenían ningún descanso.

Estas mujeres eran presas de una de las mayores organizaciones criminales que se dedican en nuestro país a la explotación sexual de mujeres en pisos de citas.

¿Cómo empezó la investigación?

Tres denuncias recibidas a través del teléfono contra la trata: 900 10 50 90, que junto al correo: trata@policía.es fueron las salvadoras de estas mujeres. Gracias a ellas, se inició la investigación ya que ambas son las herramientas más eficaces contra la trata gracias a la colaboración ciudadana y la denuncia anónima.

Les prometían trabajar en clínicas de estética

Este entramado estaba perfectamente estructurado y contaba con un gran número de miembros. Estos captaban a numerosas víctimas, principalmente pertenecían a Colombia y eran mujeres con precariedad económica.

Las engañaban para viajar a España con una oferta de trabajo en un centro estético, que finalmente era falsa. Una vez llegaban aquí, eran informadas de que tenían una deuda con la organización por la gestión y los gastos del viaje y tenían que saldarla ejerciendo la prostitución. Una deuda, que además, no pararía de incrementarse a través de sanciones y multas injustificadas.

Condiciones insalubres

Las condiciones de trabajo impuestas por la organización criminal eran abusivas y ponían en grave riesgo la salud de las mujeres. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y no podían elegir ni rechazar a ningún cliente o servicio. De esta manera, eran forzadas a trabajar aunque tuvieran la menstruación y a no usar preservativo, lo que habría provocado que varias mujeres contrajeran enfermedades de transmisión sexual, hecho que sin embargo no había impedido que siguieran siendo prostituidas.

Además, y para ejercer un mayor control sobre ellas, eran vigiladas permanentemente mediante cámaras instaladas en los pisos de citas que solo podían abandonar dos horas al día con autorización previa de las encargadas.

Consumo y distribución de drogas

Este entramado también se dedicaba a distribuir sustancias estupefacientes en los pisos que controlaba, obligando también a estas mujeres a consumirlas y fomentar su uso entre clientes con el objetivo de que los servicios se alargaran más tiempo y generar mayores beneficios. Estos actos generaban lesiones para las víctimas.

Gracias a la investigación estas víctimas podrán rehacer su vida. Durante esta, se han detenido a 25 personas que formaban un entramado criminal. Obtenían de beneficio al menos de un millón de euros anuales y durante los siete registros que se han realizado se han intervenido la cantidad de 146.338 euros en efectivo, más de un kilo de cocaína y se han cerrado cuatro pisos de citas.

