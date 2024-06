Las farmacias de Pontevedra conciencian sobre las enfermedades de transmisión sexual: "Rompe la cadena de contagio"

El Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, junto con la Conselleria de Sanidad de la Xunta de Galicia, han puesto en marcha la campaña 'Rompe la cadena del contagio' en todas las farmacias adscritas de la provincia. Pretenden con ella informar y concienciar, "sobre todo a los jóvenes", sobre las Infecciones de Transmisión Sexual.

Se pretende con ella dar respuesta a los alarmantes datos de la OMS, que revelan que en los últimos años se ha observado un aumento significativo de las infecciones de transmisión sexual a nivel mundial, 374 millones. Con 23 millones de personas infectadas por ITS en Europa en 2020.

Aumentan los casos de clamidia, gonorrea y sífilis

En particular, en España se ha registrado un aumento en los casos de clamidia, gonorrea y sífilis, que son algunas de las infecciones de transmisión sexual más comunes, como así indica el último Informe emitido en febrero de 2023 sobre Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España.

Concretamente, según los datos de 2022 proporcionados por el Centro de Vigilancia epidemiológica de España, el número de casos notificados de infección gonocócica en nuestro país es de 23.300, de 8100 en sífilis y de 26500 en infección por clamidias, lo que supone un incremento de porcentaje en torno al 22 por ciento en los últimos cinco años, con un mayor incremento en los últimos dos años.

"Las ITS son un problema apremiante de Salud Pública"

Esta situación epidemiológica se refleja también a nivel de Galicia, según datos de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidad: reflejan una incidencia por cada 100.000 habitantes de 29 personas infectadas por infección gonocócica, 8 por sífilis y un dato extremadamente alarmante que es la tasa de un 58 por 100.000 habitantes de infecciones producidas por clamidias. "Este elevado incremento de las tasas de infección en torno a un 20% en las principales ITS, en un periodo de tiempo muy corto, en los dos últimos años, con especial incidencia en el segmento de edad entre los 20 y 24 años, nos hizo plantearnos organizar esta campaña en las farmacias", señala la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Beatriz García.

"No se trata de un problema individual, sino que las ITS son un problema apremiante de Salud Pública por su elevada morbilidad y posibilidad de secuelas, por eso hemos diseñado un proyecto cuyo objetivo principal es ofrecer a la población, especialmente a los jóvenes, información sobre las diferentes y más comunes ITS y la forma de prevenirlas".

El objetivo de la campaña es informar

El objetivo principal de la campaña 'Rompe la cadena de contagio' es informar, pero también concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la protección frente a las ITS. La campaña está dirigida a los adolescentes, el grupo de población con mayor riesgo de adquirir una ITS, y en la que es necesario priorizar actividades de prevención, porque cada vez las prácticas sexuales se producen a una edad más temprana, y además existen otros factores individuales conductuales como el consumo de drogas, el chemsex, uso de aplicaciones de contactos y cambios en los patrones de comportamiento sexual, que hacen que sean más vulnerables al contagio.

La respuesta a si las farmacias son el emplazamiento más adecuado para una campaña de este tipo es sencilla: la capilaridad, cercanía y accesibilidad de estos centros sanitarios hace que lleguen a todas los barrios, municipios, entidades. En palabras de la presidenta del COFPO, "si bien es cierto que la población joven, que es a quien va dirigida esta campaña de divulgación, no es el público más habitual en las farmacias, esperamos que la información llegue a través de las familias y educadores, en definitiva, de las personas que están en contacto con los jóvenes y que podrán hacer de transmisores o comunicadores del mensaje de la campaña, que no es otro que edúcate sobre ITS y protégete".

Además, los farmacéuticos se han formado y disponen de materiales de apoyo diseñados específicamente para actualizar sus conocimientos sobre ITS. Como material de la campaña disponemos de un cartel que se verá en los escaparates de las 437 farmacias de la provincia, con la que llamar la atención de los padres, madres, educadores… con el mensaje "Las posibilidades de que tu hija o hijo contraigan una Infección de Transmisión Sexual no paran de aumentar", en el que se representa en una gráfica muy visual el aumento del número de personas infectadas en los últimos años en las ITS más comunes: sífilis en naranja, infección gonocócica en azul oscuro e infección por clamidia en azul claro.

Y la información específicamente dirigida a jóvenes se transmitirá a través de los trípticos dirigidos a los jóvenes en los que se ofrecen consejos útiles sobre el uso correcto del preservativo, se exponen gráficamente los síntomas más comunes de las ITS, tanto en hombres como en mujeres y se formulan una serie de preguntas habituales y sus respuestas.

Esta campaña se engloba en un proyecto más ambicioso, que implica al farmacéutico como parte fundamental de la salud comunitaria y que culminará con un piloto en tres centros educativos de la provincia de Pontevedra que serán seleccionados en colaboración con la Administración, en el que se impartirán unas charlas educativas a los alumnos de entre 13 y 15 años a cargo de farmacéuticos voluntarios, previamente formados específicamente, sobre las diferentes y más comunes ITS, y la forma de prevención.

