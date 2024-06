"La trata de blancas se nutre de la vulnerabilidad": 650 personas fueron liberadas de la trata en 2023

En una de las calles más transitadas de Madrid, hay un portal siempre abierto, en el que el trasiego es constante. En el telefonillo, uno de los bajos está marcado "es aquí". Desde la distancia podemos ver mujeres que se asoman por la puerta de ese bajo. Ellas miran cómo un hombre sale del portal, casi inconsciente y descamisado. Se tiene en pie gracias a otros dos hombres que le sujetan por los brazos. Los tres salían del mismo bajo. Como este piso existen muchos repartidos por la capital y en otras ciudades por todo el país.

En los últimos años, la prostitución ha pasado de los clubs nocturnos a cualquier calle o bloque de edificios. Desde urbanizaciones a chalets. Independientemente de la zona o ciudad, los proxenetas se aprovechan del anonimato de estas ubicaciones y de la protección que el domicilio otorga. Con ese aislamiento, las víctimas se encuentran más expuestas a las agresiones de los criminales que ejercen una violencia psicológica, siendo forzadas a vivir en el mismo lugar donde las explotan.

Estas mujeres fueron engañadas con la promesa de un contrato de trabajo, un piso, un viaje, con todas las facilidades posibles. Sin embargo, una vez llegan esa promesa se desvanece, la realidad es completamente otra y son captadas, siendo explotadas sexualmente. En definitiva los proxenetas aprovechan la ilusión de estas mujeres por prosperar, engañándolas una vez se encuentran en España. "La trata se nutre de la vulnerabilidad", afirma Eva Márquez García, Directora del Área Mujer y Lucha contra la trata en Diaconía España. en 2023, hubo 650 personas que fueron rescatadas de pisos como ese donde se ejerce la prostitución a diario y las 24 horas del día. Un 98% eran mujeres.

Es esa vulnerabilidad lo que hace a las víctimas verse atrapadas. "Son personas que llevan mucho tiempo ejerciendo la prostitución, piensan que nunca van a salir de ahí" ha contado la teniente Paula Matutano Jiménez de la Sección Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil a un equipo de Antena 3 Noticias. Como ha afirmado la teniente, estas víctimas "sienten que esta es la vida que me ha tocado vivir y no se consideran víctimas, si no que lo ven como una forma de vida". Eva Márquez está de acuerdo: "No es fácil tratar con una víctima. Las redes proxenetas se encargan de que haya una manipulación en la que las propias víctimas no se perciben como tal". Desde hace unos años, la captación también se ha producido a través de redes sociales.

Ambas coinciden en que, para salvar a las víctimas, las denuncias de los vecinos cuando perciben que puede haber un piso donde se ejerce la prostitución es un factor esencial. "Hay mucha inseguridad y entiendo ese miedo de los ciudadanos de llamar a las fuerzas policiales porque creemos que vamos a estar involucrados, tendemos a callárnoslo y en pensar que otra persona llamará" Sin embargo, el denunciante no tiene que implicarse en el proceso judicial. Una vez que se avisa a las fuerzas del estado, son ellos los que comenzarán la investigación de este piso.

Pero, ¿cómo podemos saber si hay un piso donde hay víctimas de trata en nuestro bloque o barrio? Estos pisos pueden estar en cualquier barrio o ciudad y hay unas características que podemos observar para identificarlos. "Pisos señalados, telefonillos señalados, grupos en apps de mensajería, trasiego de hombres, vecinas nuevas cada cierto tiempo, a cualquier hora del día" afirma la teniente. Que la ciudadanía se informe y avise a las autoridades de este problema es el objetivo de la campaña “Y tú, ¿a quién llamarías?”

El futuro es incierto para las víctimas. "Creen que estas amenazas por parte de las organizaciones de trata se van a llevar a cabo". Sin embargo, las entidades ofrecen recursos y trabajan para proteger a las víctimas, para acogerlas y reinsertarlas tanto en su vida personal, como a nivel laboral. Para que ellas tengan la opción de escoger un futuro mejor, sin miedo, como aquel que ansiaban cuando fueron engañadas, la denuncia ciudadana es clave para su rescate y reinserción.

