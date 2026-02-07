Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre de 37 años al caer desde una caldera de 20 metros en Palos de la Frontera, Huelva

El hombre estaba trabajando en una planta industrial del municipio onubense de Palos de la Frontera.

Ambulancia

AmbulanciaEuropa Press

Un trabajador de 37 años ha fallecido este sábado en Palos de la Frontera (Huelva) al caer desde una caldera a 20 metros de altura.

Cayó de una caldera desde 20 metros de altura

El varón trabajaba en una planta industrial y el aviso a Emergencias se dio sobre las 8:40 de la mañana, momento en el que se desplazaron seis bomberos con dos vehículos de rescate. De momento se desconocen las causas que provocaron que el trabajador cayera desde una altura de 20 metros, aunque todo apunta a que debió perder el equilibrio.

También se desplazaron Bomberos de la Diputación Provincial de Huelva, servicios sanitarios del 061, Guardia Civil, Autoridad Portuaria, así como a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Una vez llegaron los servicios sanitarios al Polígono Industrial Nuevo Puerto nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Un trabajador muere... metiendo la cabeza en una freidora

Por otra parte, y al otro lado del charco, un cocinero de la cadena de restaurantes estadounidense Olive Garden ha muerto en Williamsport, en Pensilvania, tras sumergir la cabeza en una freidora. Aunque aún se desconocen las causas de su muerte, parece haber sido un suicidio.

Según ha relatado el medio británico The Sun, el trabajador se quitó toda la ropa antes de llevar a cabo lo que tanto el restaurante como un portavoz de la Policía Estatal de Pensilvania han calificado como un "intento de suicidio".

Además de la víctima mortal, otra empleada del local tuvo que ser tratada por quemaduras. Esta mujer y otros trabajadores del establecimiento sufrieron daños al intentar que el fallecido no se hiciese más daño.

