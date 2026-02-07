Noticias de hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 7 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Tras el paso de la borrasca Leonardo que dejaba más de 11.000 personas desalojadas y una persona fallecida en Andalucía, en la mañana de este ha llegado a la Península Ibérica una nueva borrasca llamada Marta, que cruzará el país de oeste a este y que seguirá provocando un notable impacto en la red viaria y en la situación meteorológica en general. Las zonas más castigadas por el temporal se concentran en el sur peninsular y en áreas montañosas del centro y norte.

13 fallecidos en Portugal por el temporal

Portugal también está afectado por el fuerte temporal, por el momento se ha llevado la vida de 13 personas, y hoy se esperan lluvias intensas y fuertes vientos. Ante esta noticia, Portugal ha desplegado a 1.600 soldados en decenas de municipios, que se mantendrán en alerta durante este fin de semana.

Estados Unidos presiona a Irán

El presidente de Estados Unidos presiona a Irán para cerrar un acuerdo nuclear, pero el régimen asegura que hay líneas rojas. No dejará de enriquecer uranio ni pondrá en riesgo su sistema de misiles, porque los considera esenciales para el país. Trump quiere un acuerdo, pero advierte de graves consecuencias si las negociaciones fracasan.

Así está siendo la jornada de reflexión de los candidatos en Aragón

Con las elecciones autonómicas de Aragón fijadas para este domingo, 8 de febrero de 2026, los candidatos a la Presidencia de la Comunidad han dado a conocer sus planes para la jornada de reflexión del sábado, 7 de febrero, un día sin actos de campaña oficial en el que los aspirantes aprovechan tanto para descansar como para afianzar la conexión con su entorno más cercano de cara a la decisiva jornada electoral.

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha decidido visitar la basílica del Pilar en Zaragoza, mientras que la candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha optado por ir a una librería.

Sociedad

La justicia archiva el caso de Óscar C. L. un subteniente que en 2023 fue detenido y acusado de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, grupo criminal y falsedad documental. Este error le ha costado el empleo, el sueldo, la pérdida del respeto de sus compañeros, que ahora está recuperando, y lo más grave el sufrimiento causado a su familia, sobre todo a sus padres.

Efemérides de hoy 7 de febrero de 2026: Nuevo récord de circunnavegación
Efemérides

Efemérides de hoy 7 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 7 de febrero?

Consulta las efemérides de hoy 7 de febrero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

