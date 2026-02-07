Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en la ría de Bilbao

El hallazgo ha tenido lugar alrededor de las 10:30 horas, tras recibir un aviso de un particular que detectó un cuerpo flotando en el agua.

Bilbao

BilbaoPixabay

Marta Alarcón
Publicado:

Efectivos de los servicios de emergencia han recuperado esta mañana el cuerpo sin vida de un hombre que flotaba en la ría de Bilbao, en un hecho que ha conmocionado a los vecinos de la capital vizcaína. El suceso ha tenido lugar en la zona del paseo de Uribitarte, muy cerca del Ayuntamiento de la ciudad, uno de los puntos más transitados por peatones y turistas.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el hallazgo ha tenido lugar alrededor de las 10:30 horas, tras recibir un aviso de un particular que detectó un cuerpo flotando en el agua. Minutos después, se activaron los protocolos de emergencia y al lugar se desplazaron efectivos de los servicios de urgencias y bomberos, quienes procedieron a recuperar el cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han podido determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. Se ha señalado que será necesario esperar al informe de la autopsia para esclarecer si se trató de un accidente, un hecho intencional o cualquier otra causa. Las investigaciones preliminares se centran en recopilar información de testigos y en revisar imágenes de seguridad de la zona para tratar de reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Las autoridades locales han pedido prudencia y han instado a no difundir rumores hasta que se conozcan los resultados oficiales de la autopsia. Asimismo, los agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía han establecido un perímetro de seguridad en la zona para facilitar las labores de investigación y recuperación del cuerpo.

Por el momento, la identidad del hombre no ha sido difundida, y la policía trabaja para notificar a los familiares y esclarecer la situación. Se espera que en los próximos días se conozcan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para comprender las causas de la muerte y para orientar la investigación sobre este lamentable suceso.

El pasado mes de noviembre, la Guardia Civil encontraba otro cuerpo flotando en el mar frente al barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. El cuerpo, cuya identidad no ha sido desvelada, pertenece a un varón de unos 30 o 40 años de edad y llevaba un pantalón vaquero negro y un colgante en el cuello con forma de elefante.

Tras el hallazgo, se le hizo una autopsia y diferentes análisis forenses, pero no arrojaron pruebas concluyentes debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo de la víctima.

Bilbao

