Últimos días para solicitar una beca de FP con una ayuda de 2.000 euros

La Junta de Andalucía, junto con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha abierto nuevos plazos relacionados con la Formación Profesional, incluyendo una convocatoria de becas para realizar prácticas en países de la Unión Europea y las pruebas de acceso a ciclos formativos del próximo curso.

La convocatoria contempla 40 becas destinadas a alumnado de Formación Profesional y de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía. Estas ayudas permitirán realizar prácticas en empresas europeas durante el curso 2025/2026, dentro del periodo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

Cada beca está dotada con una ayuda económica de hasta 2.000 euros, pensada para cubrir los gastos derivados de una estancia de hasta ocho semanas en otro país de la UE. El objetivo es claro: facilitar la movilidad internacional del alumnado y fomentar el aprendizaje de idiomas, además de mejorar su empleabilidad futura.

Algunos aspectos clave de la convocatoria son:

Plazo de solicitud abierto hasta el 30 de enero.

40 plazas disponibles para toda Andalucía.

para toda Andalucía. Estancias en empresas de la Unión Europea.

Ayuda máxima de 2.000 euros por alumno/a.

Gestión de la beca a través del centro educativo.

El importe de la ayuda se abonará una vez finalizada la estancia, siempre que se presente la documentación justificativa correspondiente a través del centro y cuente con la autorización de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente.

¿Quién puede solicitar estas becas y cómo se gestionan?

Estas estancias internacionales se enmarcan en un programa que funciona desde 2011 y que ha permitido a miles de estudiantes andaluces completar su formación práctica en otros países europeos. En esta ocasión, la gestión de las plazas corresponde directamente a los centros educativos, que serán los encargados de tramitar las solicitudes y coordinar las prácticas.

La beca deberá destinarse a gastos debidamente justificados, como alojamiento, transporte o manutención, siempre vinculados a la estancia formativa. El pago se realizará con cargo a los gastos de funcionamiento previstos por la Consejería, siguiendo los calendarios establecidos.

Para el alumnado, se trata de una experiencia que va más allá de lo académico: adaptarse a otro entorno laboral, convivir con nuevas culturas y ganar autonomía personal son valores añadidos que cada vez pesan más en el mercado de trabajo.

Abierto también el plazo para las pruebas de acceso a FP

De forma paralela, la Consejería mantiene abierto el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior del curso 2025/2026. En este caso, las solicitudes podrán presentarse hasta el 23 de enero, preferentemente de manera telemática a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos.

Estas pruebas están dirigidas a personas que desean cursar un ciclo de FP pero no cumplen los requisitos académicos exigidos. Superarlas permite acceder a estas enseñanzas tanto en Andalucía como en el resto del país.

Entre las principales novedades de este curso destacan:

Evaluación de tres competencias básicas : comunicativa en lengua castellana, matemáticas y digital.

: comunicativa en lengua castellana, matemáticas y digital. En grado superior, se añaden competencias específicas como la plurilingüe, emprendedora, tecnológica y científica, según la familia profesional.

según la familia profesional. Edad mínima: 17 años para grado medio y 19 años para grado superior.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para ampliar las vías de acceso a la Formación Profesional y adaptarla a distintos perfiles y trayectorias educativas.

La combinación de becas de movilidad europea y nuevas fórmulas de acceso a la FP demuestra una apuesta clara por una formación más flexible, inclusiva y conectada con el mundo real. Para muchas personas, estas iniciativas pueden marcar un antes y un después: una primera experiencia laboral internacional, una segunda oportunidad formativa o el impulso definitivo hacia un nuevo camino profesional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.