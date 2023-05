Denuncian la muerte de una menor de 14 años por una presunta negligencia médica en Cádiz

Una niña de 14 años ha muerto en Sanlúcar, Cádiz, tras padecer una meningitis meningocócica.

La menor acudió al servicio de urgencias del Hospital Virgen del Camino porque llevaba dos días con malestar generalizado con abundantes náuseas, vómitos y fiebre. Con esta sintomatología se le realizó una analítica de sangre y orina porque los sanitarios que la atendieron pensaron que había sido drogada y violada.

Activaron entonces el protocolo de violencia de menores y al cabo de unas horas y, ante la falta de pruebas, la menor empezó a convulsionar, a presentar rigidez generalizada y perdió la conciencia.

Tras ello, la pequeña fue trasladada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz con dos paradas cardiorrespiratorias. Al llegar al centro hospitalario se le realizaron las pruebas de punción cefaorraquídea y RMN craneal, y fue diagnosticada con meningitis. De forma inmediata se derivó a la niña a la UCI pediátrica, pero finalmente falleció.

Pensaron que estaba drogada

En un comunicado los abogados de la familia han pedido que se depuren responsabilidades porque la confusión en el diagnóstico llevó a perder "un tiempo precioso, la llamada hora de oro" que hubiera podido salvar su vida.

"La menor fue llevada a observación del meritado hospital, donde no le realizaron una anamnesis adecuada, no se le pautó un tratamiento adecuado a los síntomas que presentaba y no se le solicitó ninguna prueba médica necesaria en relación al estado que presentaba", denuncia el bufete, que también ha remarcado que mientras la pequeña estaba en estado crítico los médicos que la estaban tratando "seguían dando palos de ciego".

Por esta razón han presentado Reclamación Patrimonial contra la Consejería de Salud y Consumo del SAS al considerar que son hechos "gravísimos ocasionados en el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda" y han solicitado la cantidad de 201.820,56 euros en concepto de indemnización.

La versión del hospital

Desde el hospital también han emitido un comunicado para dar su versión de los hechos. Según fuentes hospitalarias, desde el primer momento se consideró como diagnóstico más probable un síndrome meningeo y se trató con antibióticos, esteroides y vasopresores.

Además, han precisado que la menor ingresó por un "cuadro confusional agudo", y que dentro de su evaluación, entre otros, "se realizó un test de drogas en orina que resultó negativo".

La evolución, han indicado, fue "a pesar del tratamiento intensivo, desfavorable, siendo trasladada al día siguiente a la UCI pediátrica del Hospital Puerta del Mar". Seguidamente, han remarcado, fue evaluada "por la correspondiente comisión del hospital, no detectándose anomalías".